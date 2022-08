Arxiu - Cels amb núvols i clars a Euskadi. - EUROPA PRESS - Arxiu

La segona quinzena d'agost comença amb un "ambient més fresc" que el que s'ha registrat aquest estiu, segons ha advertit el portaveu de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , Rubén del Campo, que ha precisat que els propers dies es registrarà un descens de les temperatures per sota dels nivells habituals d'aquesta època i es registraran tempestes i pluges localment fortes, especialment al nord-est peninsular.

En concret, Del Campo ha explicat que les temperatures dels propers dies estaran compreses entre 3 i 5 graus (ºC) per sota del que és habitual per a aquesta època de l'any a la major part del país i, fins i tot, entre 5 i 10 graus per sota el normal a la zona nord . La previsió de l'AEMET sí que assenyala com a excepció l'àrea mediterrània peninsular i l'arxipèlag balear on, tal com ha indicat, continuarà l'ambient càlid.

Per dies, Del Campo ha assenyalat que aquest dimarts estarà marcat pel pas d'un front associat a un tàlveg que "deixarà cels ennuvolats al terç nord". A més, a la tarda "ajudarà la formació de núvols d'evolució diürna que desembocaran en tempestes localment fortes als Pirineus i Catalunya" amb xàfecs que, segons el portaveu de l'Aemet, seran "intensos" i estaran acompanyats de "ratxes fortes de vent" "amb "possibilitat de calamarsa".

"Fins i tot als Pirineus podrien ser molt fortes aquestes tempestes i podrien acumular-se més de 30 litres per metre quadrat en tan sols una hora" , ha declarat Del Campo, que ha demanat en aquesta zona "molta precaució".

INESTABILITAT DIMECRES I DIJOUS



Mentrestant, dimecres, les previsions indiquen que aquesta inestabilitat s'anirà desplaçant cap a l'est peninsular. D'aquesta manera, l'àrea cantàbrica seguirà registrant pluges "abundants" i Aragó, Catalunya, el País Valencià i les Balears registraran "xàfecs tempestuosos localment forts", amb acumulats de "fins a 20 litres per metre quadrat en una hora", segons ha advertit.

Pel que fa a les temperatures, romandran baixes, especialment al nord-oest. Com a exemple, dimecres no s?espera que Lugo passi dels 20ºC. A més, l'AEMET preveu uns 26ºC a Pamplona; 29ºC a Madrid i Barcelona, tot i que ha advertit que a la Ciutat Comtal se sentirà "sensació de xafogor"; 33ºC a Alacant i Màlaga o 37ºC a Múrcia.

La situació romandrà inestable dijous, segons les previsions, principalment al nord-est peninsular i les Balears, on persistiran els ruixats i tempestes localment forts, especialment a la costa catalana. Aquesta situació es traslladarà a la tarda també a l'entorn del Sistema Ibèric ia punts de la Comunitat Valenciana.

Del Campo ha advertit que dijous també baixaran les temperatures al nord-est i es registraran "vents forts" amb presència de Cierzo i Tramuntana.

CANVI DIVENDRES



Tot i això, aquesta situació es preveu canviï divendres amb l'arribada del temps anticiclònic i es generalitzaran els cels clars . A més, s'espera que les temperatures s'elevin entre 6 i 8 graus respecte als que es registraran els primers dies de la setmana amb "temperatures pròpies" d'aquest mes d'agost.

Aquest "ambient calorós", segons ha indicat Del Campo, s'espera que continuï a la primera meitat de la setmana que ve, encara que no es descarten noves tempestes a la zona nord-est.

D'altra banda, pel que fa a les Canàries, aquests pròxims dies bufaran "amb intensitat" a la zona els vents Alisis que "arrossegaran" els núvols fins a Lanzarote, Fuerteventura i el nord de les illes amb més relleu. En aquestes zones no es descarten plugims.

De la mateixa manera, es preveu que baixin les temperatures a l'arxipèlag aquest dimarts i dimecres, encara que tornaran a elevar-se els dies següents, fins a assolir els 35 graus al sud de Gran Canària durant el cap de setmana.

CAP DE SETMANA DE RÈCORD



Pel que fa al cap de setmana passat, Del Campo ha assenyalat que va ser "molt calorós" a les regions mediterrànies i Balears, on s'han superat diferents rècord de temperatura. Així, mancant confirmació de la dada, a Formentera es va registrar el 13 d'agost passat fins a 44,5ºC, la temperatura més alta mesurada a tot l'arxipèlag balear des que es tenen registres.

" Aquest mateix dia, l'aeroport d'Eivissa va assolir 41ºC de temperatura màxima superant el rècord absolut anterior en més de dos graus i mig ", ha apuntat el portaveu de l'agència de meteorologia.

Un dia després, el rècord l'aconseguia el port de Palma de Mallorca on, segons ha indicat del Camp, "no va baixar dels 29 graus". És a dir, es va aconseguir el rècord de temperatura mínima més alta de tot l'històric a aquesta zona.

A més, l'AEMET ha destacat que a la costa mediterrània, Alacant va assolir els 42 ºC el dia 13, superant els 41,4 ºC de juliol de 1994; i que l'aeroport d'Almeria, amb 42ºC també va marcar el seu rècord absolut el dia 13 d'agost.

Aquell mateix dia, es va registrar a molts punts el litoral del Mediterrani "la matinada més calorosa des que es tenen registres" amb mínimes d'entre 27,5 i 29 graus, segons l'AEMET.