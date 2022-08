Les tempestes d'estiu són molt comunes a les localitats costaneres/ @EP

En general, aquest tipus de temporals no solen afectar negativament la integritat dels cotxes, però de vegades poden sorgir complicacions, quan apareixen del cel pedres de calamarsa o es produeixen caiguda de branques sobre el capó a causa de vendavals. Aquestes situacions són impossibles de controlar, per la qual cosa és molt difícil preparar el nostre vehicle per afrontar els perills de les tempestes d'estiu, però el que sí que és possible és actuar ràpidament, per evitar que el problema empitjori. Per això, es recomana acudir al taller immediatament si el cotxe s'avaria després d'una tempesta i no se sap quin és l'origen, o bé comptar amb un servei de reparació de vidres si el cop ha estat al parabrisa, per evitar mals majors.



TIPUS DE TEMPESTES ESTIUENQUES

Les tempestes estiuenques tenen diferents tipologies/ @EP

Abans de conèixer quins poden ser els diferents riscos a què s'enfronta qualsevol cotxe quan hi ha una tempesta d'estiu, cal destacar els diferents temporals que es poden viure durant l'època estival. Aquest tipus de tempesta no és més que un encabotament sobtat, que cobreix el cel de núvols foscos i que deriva en una forta tromba d'aigua de curta durada, amb algun raig pel mig.

Però aquest no és l'única mena de tempesta que es pot viure durant l'estiu. També solen ser comuns a finals d'agost, les tempestes de calamarsa, una mica més perjudicials per als cotxes que les anteriors, com podrem veure més endavant.

Sense oblidar-nos de les tempestes elèctriques que són un clàssic de l'època estival. Poden aparèixer simplement amb raigs i trons o bé acompanyades per precipitacions.

Finalment, cal destacar que en els darrers temps hem presenciat a diversos punts de la península un fenomen meteorològic poc habitual, l'anomenada calima, que consisteix en la presència de partícules de sorra a l'atmosfera, que impregnen tot al seu pas al llarg i ample dels nostres carrers.

QUINS PERILLS CORRE EL NOSTRE COTXE DURANT UNA TEMPESTA D'ESTIU?

Les tempestes d'estiu solen anar acompanyades de fortes ratxes de vent, cosa que pot derivar en la caiguda de branques d'arbres o en el moviment involuntari de tota mena d'objectes i mobiliari urbà que es trobi a la calçada, que poden colpejar un cotxe causant trencament de vidres o abonyegaments a la carrosseria.

Quan aquestes tempestes estan acompanyades per calamarsa, la situació tendeix a empitjorar, ja que depenent del seu diàmetre, el seu impacte sobre els vehicles a la intempèrie pot suposar importants cops a diferents parts d'un vehicle, arribant fins i tot a generar petits impactes als parabrises, que si no se solucionen a temps, es poden convertir en esquerdes que resten seguretat en la conducció.

Durant una tempesta elèctrica, un dels llocs més segurs per protegir-se és un automòbil, ja que els materials utilitzats en la seva fabricació són conductors de l'electricitat, aconseguint protegir-ne els ocupants. Però això no significa que el cotxe no pugui arribar a patir danys, atès que una descàrrega elèctrica pot fer malbé el circuit electrònic del propi vehicle.

La calima que cobreix completament un cotxe de pols o sorra, necessitarà una neteja profunda un cop acabi el temporal, atès que aquesta terra, per molt fina que sigui, pot generar ratlladures a la pintura en posar en funcionament els eixugaparabrises.

COM PREPARAR UN VEHICLE PER A LES TEMPESTES D'ESTIU

És impossible evitar que apareguin aquest tipus de circumstàncies climàtiques i és molt difícil preparar qualsevol vehicle per a aquestes, però sí que es poden prendre petites precaucions per minimitzar els efectes de les tempestes d'estiu a qualsevol cotxe.

La primera precaució que es pot seguir i la més òbvia és mantenir el cotxe resguardat mentre no s'estigui utilitzant. I aquells que no disposin de plaça de garatge o aparcament amb sostre, poden optar per aconseguir una funda protectora per al cotxe, una gran opció no només per a les tempestes, sinó també per al sol.

També és recomanable que el cotxe estigui en perfecte estat abans de començar qualsevol viatge per carretera. Per evitar que una tempesta pugui causar riscos durant el trajecte cal comptar amb uns pneumàtics adequats i viatjar amb el parabrisa sense cap impacte, ja que qualsevol altre nou que pugui aparèixer fa que el vidre corri el risc d'esquerdar-se.

A més, també s'aconsella aplicar sobre el parabrisa un tractament antipluja per evitar perdre visibilitat durant una tempesta d'estiu. A més, aquest tipus de productes facilita l'eliminació de mosquits i pols del vidre.

Ara que ja saps com preparar el vehicle per a les tempestes d'estiu i com actuar en cas de viure'n alguna, estàs llest per a unes vacances inoblidables?