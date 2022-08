Un jubilada va ser tràgicament assassinada per un cocodril. Segons els informes, la víctima, anomenada Nancy A. Becker , de 88 anys, va ser assassinada en un llac a la urbanització privada on vivia en aquell moment a Sun City, Carolina del Sud, EUA.

Els informes dels mitjans locals diuen que s'havia relliscat a l'estany mentre treballava al jardí, on després el cocodril s'hi va abalançar.

La portaveu de la policia del comtat de Beaufort, la major Angela Viens, va dir: “ El cocodril bàsicament la retenia com a ostatge, suposo, no sé quin seria el terme apropiat. La va agafar i no volia gent a prop ”.

Les autoritats van trobar el cos custodiat per l'enorme rèptil de gairebé tres metres de llargada, que finalment va ser capturat i sacrificat.

Les autoritats van trigar més de dues hores a recuperar el cos.