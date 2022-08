Arxiu - Aeroport de Reus

Les fortes pluges aquest dimarts a Tarragona han provocat el desviament de quatre vols que tenien previst aterrar a l'Aeroport de Reus (Tarragona) i finalment ho han fet al de Barcelona-El Prat .

Fonts d'Aena han explicat a Europa Press que la meteorologia adversa ha provocat el desviament quatre vols que tenien prevista l'arribada entre les 10 i les 12.30 hores i provenien de Manchester, Belfast, Londres i Dublín.

Protecció Civil ha informat, en diversos apunts a Twitter, que hi ha bandera vermella a totes les platges de Tarragona, Altafulla, Vila-Seca, Creixell, Torredembarra i Vendrell (Tarragona) , on està prohibit el bany, i han demanat extremar les precaucions en aquesta zona per "temps violent".