15 províncies estaran sota alerta / @EP

Un total de 15 províncies estaran aquest dimecres en risc per pluges, tempestes i onatge en una jornada marcada per precipitacions localment fortes a Catalunya, Ibèrica oriental, nord del País Valencià i Cantàbric, on també poden ser persistents, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, les pluges posaran en risc les províncies d'Astúries, Girona, Lleida, Terol, Castelló, València, Cantàbria, Navarra, Biscaia i Guipúscoa, i pujarà a risc important (taronja) a les províncies de Barcelona i Tarragona.

A més, les províncies de Girona, Lleida, Terol, Castelló i València estaran en risc per tempestes, i pujarà a risc important a Barcelona i Tarragona. Així mateix, es preveuen fenòmens costaners a la Corunya, Lugo i Astúries; i rissagues a Menorca.

Aquest dimecres s'espera el predomini de cels ennuvolats a l'extrem nord peninsular amb precipitacions que poden ser localment fortes o persistents al Cantàbric, i que a Catalunya aniran acompanyades de tempesta que poden arribar a ser fortes i anar acompanyat de calamarsa. S'esperen intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diürna a la resta de la meitat nord, zona de Llevant i Balears, amb possibles ruixats o tempestes, de més probabilitat i amb més força a la Ibèrica oriental i nord de la Comunitat Valenciana, on es preveu calamarsa.

A la resta de la Península predominaran els cels poc ennuvolats. Pel que fa a Canàries , s'esperen intervals ennuvolats, amb més abundància al nord de les illes de major relleu, amb possibilitat de precipitacions, en general febles. A més, no es descarta la formació de boires i bancs de boira matinals als Pirineus i zones altes de l'est de l'àrea cantàbrica.

Pel que fa a les temperatures , a excepció del sud de Galícia i litorals de Múrcia i Alacant on augmentaran, les màximes baixaran al nord i nord-oest peninsular, amb un descens de les diürnes localment notable a l'entorn de la vall de l'Ebre.

Els vents seran de component oest al Cantàbric, litorals del sud peninsular i Balears, del nord a Galícia i Empordà, cerç a l'Ebre, alisis a les Canàries i variable rolant a component est al Llevant. A la resta, predominaran els vents fluixos d'oest rolant a nord.