Un acte d'homenatge d'un any passat. Foto: Europa Press

La tarda del 17 d'agost del 2017 va quedar, per sempre, marcada a l'imaginari col·lectiu de Barcelona . Una furgoneta , conduïda per Younes Abouyaaqoub, va recórrer més de mig quilòmetre de la Rambla, atropellant i disparant moltes de les persones que passejaven per un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La capital de Catalunya va quedar, per sempre, colpejada pel terrorisme islàmic; hores després dels fets, l'Estat Islàmic va reivindicar l'atemptat.

L'atac, al qual cal sumar un segon episodi l'endemà a Cambrils, es va cobrar les vides de 16 persones : Francisco López Rodríguez, Xavier Martínez , Pepita Codina , Silvina Pereyra, Julian Cadman, Luca Russo, Bruno Gulotta, Carmen Lopardo, Elke Vanbockrijck, Jared Tucker, Ian Moore Wilson, Maria de Lourdes Ribeiro, Maria Correia, Pau Pérez Villán, Ana María Suárez López i una dona alemanya, de 51 anys, la identitat de la qual no ha transcendit. També van acabar morint vuit terroristes.

ELS FETS

Els moments inicials van ser molt confusos, com sol passar en qualsevol esdeveniment d'aquestes característiques. La realitat és que el vehicle, després d'atropellar persones i colpejar alguns dels quioscos de la Rambla, va començar el seu camí a la part superior del passeig, a tocar de la plaça de Catalunya, i el va acabar a prop del mural de Joan Miró, a la alçada del carrer Hospital. Abouyaaqoub, aprofitant el pànic, va entrar a La Boqueria i va acabar a Zona Universitària, on va apunyalar un jove per robar-li el cotxe .

En la fugida, Abouyaaqoub va atropellar una agent de policia després de saltar-se un control. El cotxe va ser interceptat a Sant Just, davant de l'edifici Walden, però el conductor va aconseguir escapar-se i els Mossos li perden la pista.

Durant la tarda es va trobar una segona furgoneta relacionada amb l'atropellament a Vic. Aleshores, es van fer les primeres detencions a Ripoll, on es va situar el centre de radicalització dels artífexs de l'atemptat. Posteriorment, el més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va relacionar l'atemptat terrorista a Barcelona amb l'explosió que es va produir un dia abans, el 16 d'agost, a una casa a Alcanar per una acumulació de gasos.

La matinada del 18 d'agost es va completar l'atemptat amb un nou atac, aquesta vegada a Cambrils, quan un Audi A3 amb cinc persones al seu interior va envestir un vehicle policial en un control a prop del passeig marítim. Els agents van aconseguir abatre quatre dels seus cinc ocupants, encara que el cinquè, en la fugida, va aconseguir apunyalar una dona, que va morir a l'hospital. Tots els terroristes portaven cinturons d'explosius falsos i anaven armats amb armes blanques. L'actuació dels Mossos va aconseguir evitar una massacre al passeig marítim, que estava ple.

Una ofrena floral en record de les víctimes. Foto: Europa Press

EL JUDICI

Més de tres anys després dels fets, dimarts 10 de novembre de 2020, va començar el judici a l'Audiència Nacional, on es va sentir més de 200 testimonis.

Mesos després, el 27 de maig del 2021, l'Audiència va tancar el judici imposant penes d'entre 8 i 53 anys i mig (més altes de les que sol·licitava la Fiscalia) Mohammad Houli Chemlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, els tres acusats de formar part de la cèl·lula terrorista de Ripoll que va perpetrar els atemptats . Els autors materials de l'atemptat van morir entre els dies 17 i 18 d'agost del 2017, de manera que cap no va haver de rendir comptes davant la justícia.

El mes passat, el mateix tribunal va rebaixar algunes de les penes, encara que la decisió no suposarà cap canvi, perquè es manté en 20 anys el màxim de temps que estaran a la presó.

LES VÍCTIMES

Un any més, la Rambla serà l'escenari d'un acte d'homenatge a les persones que van ser assassinades tal dia com avui fa cinc anys. L'Ajuntament va anunciar un acte al memorial que es va instal·lar al Pla de l'Ós de la Rambla, amb la presència de víctimes, familiars i representants institucionals. L'alcaldessa, Ada Colau , liderarà la representació del govern municipal, encara que també s'espera la presència de tots els grups polítics i autoritats de la Generalitat i del Govern.

Robert Manrique és una figura clau en la defensa de les víctimes. Foto: Europa Press

A més, tant l' Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) com la Plataforma 17A i POLITEIA participaran en un acte que arriba amb un notable malestar per part de les associacions de víctimes. De fet, Robert Manrique , membre de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT), denuncia l'"oblit i la desídia institucional" que en pateixen algunes d'elles.

Manrique, que va ser una de les víctimes de l'atemptat que ETA va fer a Hipercor el 1987, ha lamentat que encara avui hi ha unes 250 persones que eren a la Rambla el 17-A del 2017 i que segueixen sense ser localitzats, i per això "es ignora si han fet els tràmits per rebre del Ministeri de l'Interior la indemnització que els correspon". Segons Manrique, des d'aleshores, l'Estat s'ha inhibit completament de la funció de localitzar -les i garantir que se'ls dóna els drets que les emparen.

De fet, Manrique ha tornat a recordar que s'hauria d'impulsar una llei catalana de reconeixement i reparació de víctimes del terrorisme , com ja tenen Euskadi, la Comunitat de Madrid, Aragó i la Rioja. Amb aquest marc legal, apunta Manrique, es resoldrien anomalies en el reconeixement com a víctima, com ara el fet que la persona afectada per un atemptat només disposa d'un any per sol·licitar-ho des del dia del succés.