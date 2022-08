En un comunicat, l'SMC ha destacat aquest dimecres quatre episodis: el de finals de maig, la intensa onada de calor a mitjans de juny, una onada de calor "molt persistent" al juliol i aquesta primera quinzena d'agost

Catalunya viu aquest any una primera quinzena d'agost "excepcionalment calorosa", superant fins ara les temperatures històriques del 2003, situant-se per sobre dels valors habituals des del 10 de maig --amb breus interrupcions--, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

En un comunicat, l'SMC ha destacat aquest dimecres quatre episodis: el de finals de maig, la intensa onada de calor a mitjans de juny, una onada de calor "molt persistent" al juliol i aquesta primera quinzena d'agost.

Al juliol hi va haver més de dues setmanes amb valors per sobre dels habituals, ia l'agost la calor ha estat "especialment intensa" al litoral i prelitoral catalans, a prop de la costa especialment, amb valors superiors als 35 i als 40 graus el Baix Ebre i el Baix Camp (Tarragona).

La temperatura màxima de l'episodi de calor --i de l'any a Catalunya-- es va mesurar el 12 d'agost a Vinebre (Tarragona), amb 43,6 graus, "rècord de la seva sèrie" en 24 anys ia només 0,2 del rècord absolut registrat a les estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).

A més, la temperatura mitjana mesurada per la radiosonda de Barcelona aquest estiu supera per més de mig grau la registrada durant l'estiu del 2003, fins ara el més calorós de Catalunya i "de bona part" d'Europa occidental.

Tot i això, diverses estacions del Pirineu i Prepirineu no han arribat a superar el llindar de calor aquest mes d'agost, o bé només ho han fet un dia: la massa d'aire no ha estat tan càlida com la del juliol i, a més, es han produït tempestes que han refrescat l?ambient.