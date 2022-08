Fundació La Caixa

Un estudi de la Fundació La Caixa evidencia que hi ha una bretxa de gènere pel que fa a la riquesa a partir dels 65 anys, en mostrar que els homes grans viuen a llars amb més patrimoni que les dones d'edats avançades.

Es tracta d'una de les conclusions de l'estudi Els homes, viuen a llars amb més patrimoni que les dones? ' de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, a càrrec de l'investigador Diedrik Boertien, del Centre d'Estudis Demogràfics, que subratlla que el patrimoni constitueix un recurs fonamental per a la població d'edat avançada, que sovint disposa de pocs ingressos.

L'informe assenyala que els homes tenen al voltant de 16.000 euros més de riquesa mitjana equivalent, una diferència significativa que no es detecta en franges d'edat inferiors, tot i que afirma que és possible que els homes tinguin més control sobre la riquesa de les llars que les dones, cosa que no ha pogut comprovar l'estudi.

L'estudi assegura que al voltant del 31% de les dones de més de 65 anys compta amb menys de 2.000 euros de patrimoni financer disponible , en comparació del 25% dels homes més grans d'aquesta edat.

Aquesta bretxa de gènere respecte a la riquesa es produeix perquè, després dels 65 anys, les dones tenen més probabilitats de viure soles que els homes, cosa que guarda relació amb la diferència d'edat entre els homes i les dones que viuen en parella, així com la menor esperança de vida dels homes.

L'estudi sosté que, en comparació amb els homes, les dones grans tenen més probabilitats de viure en llars molt vulnerables respecte al patrimoni : el 9,6% de les dones més grans de 65 anys, per exemple, viuen en llars amb menys de 10.000 euros de riquesa disponibles, davant del 6,8% dels homes més grans de 65 anys.