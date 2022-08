Bombers combatent un incendi forestal. Foto: Europa Press

Cap país del món no es lliura del perill que els seus boscos i els seus entorns naturals estiguin amenaçats o pateixin per culpa del foc quan arriben els mesos més calorosos de l'any. Per això, cada 18 d'agost se celebra el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals, una data que va ser instaurada amb l'objectiu de conscienciar-ne les conseqüències, tant a curt com a llarg termini.

A diferència d'altres, com els que es puguin donar a ciutats o polígons industrials, els incendis solen ser de grans dimensions (es compten per centenars o milers d'hectàrees), la seva velocitat de propagació és més gran, el seu potencial per canviar de direcció és enorme i la seva capacitat de saltar i evitar obstacles naturals, com a camins i rius, és notable. Precisament aquestes característiques els converteixen en una amenaça, tant per a la fauna i la flora com per a l'ésser humà, i en un maldecap per a professionals com els bombers, que estan a primera línia per combatre'ls cada vegada que és necessari.

QUÈ PODEM FER PER PREVENIR-LOS?

En molts casos, els incendis són provocats, sigui per negligències o distraccions, o bé per l'obra de piròmans. En els primers casos, tant institucions com cossos com a bombers i protecció civil donen una sèrie de consells per prevenir-los.

Un incendi foresta a Castella i Lleó. Foto: Europa Press

-Només fer foc a llocs habilitats

-Assegurar-se que el lloc està clar de branques, arbres o elements que puguin cremar

- Delimitar la zona del foc que puguem fer per evitar que es propagui

- Mai perdre de vista el foc

-Tenir sempre a mà recipients amb aigua

- Mai fer foc sota arbres

- Controlar que el vent no arrossega espurnes

- No llençar burilles de cigarretes ni llumins a terra

- Consultar i respectar les recomanacions del lloc que visitis

Les crides al civisme ia la cura de la natura són constants per part de governs, locals, regionals o estatals. Tot i que moltes vegades, quan els focs són provocats, s'assenyala la mà humana, cal tenir en compte que també és bàsic que les institucions duguin a terme treballs de prevenció perquè els entorns naturals estiguin en les millors condicions possibles.

ADAPTAR ELS BOSCOS

Un altre dels debats que estan a sobre de la taula és adaptar els boscos (tant els naturals com els administrats), cosa que requereix aprovar mesures de conservació, protecció i restauració.

"La restauració dels boscos naturals, així com la millora de la sostenibilitat dels boscos gestionats, en general, augmenta la resiliència de les reserves i els embornals de carboni", ha assegurat Robert Stefanski, cap de la Comissió de Meteorologia Agrícola de la Organització Meteorològica Mundial.

La prevenció és clau. Foto: Fundació Aquae

Espanya és el país europeu amb la major superfície de terra cremada pels incendis aquest 2022, amb més de 270.000 hectàrees arrasades, la majoria de muntanya protegida i que tenien la condició de reserva natural.

Les altes temperatures, les intenses ratxes de vent i les condicions propícies del terreny (terra, arbres i fulles seques per l'absència de pluges) han servit de munició per a un drama que no cessa i que actualment segueix viu amb dos grans focus, un a la província d'Alacant, a la Vall de l'Ebo, i un altre a l'Aragó, prop de Saragossa .



Portugal, Grècia França i Itàlia han estat altres punts d'Europa on també s'han registrat incendis forestals molt greus aquest 2022. De fet, la superfície cremada al conjunt del continent, segons The Guardian , és el d'una cinquena part de la mida de Bèlgica.

