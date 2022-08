Església del municipi de San Pedro, a Albacete, - WIKIPEDIA

El capellà del municipi d'Albacete de Sant Pere, Óscar Robledo , ha carregat contra el col·lectiu LGTBI i la ideologia de gènere, suggerint que fomenten la pedofília. Durant l'homilia del 14 d'agost passat, el rector va rebutjar el matrimoni homosexual i va instar els seus feligresos a no acceptar "el seu estil de vida" i mantenir-se "radicals a l'Evangeli".

"Des de l'ètica cristiana hi ha coses que no poden ser acceptades i que nosaltres a poc a poc assumim com una cosa normal, per exemple, la situació de les parelles del mateix sexe, ara com ara s'ha tornat una cosa comuna, però això no vol dir que sigui normal ni volgut per Déu", assenyala.

Així mateix, demana als assistents que no es vegin obligats a assumir que això és "allò correcte" . "Ells poden fer el que vulguin, són lliures, però aquesta llibertat que tenen no ha de ser acceptada com una cosa normal, podem respectar, es valora la persona, no es jutja ni s'acusa la persona, però la seva manera de viure no l'hem d'acceptar", continua.

Del mateix costat, critica la ideologia de gènere, la qual titlla de "perillosa", en assegurar que "esborra les línies entre el nen i l'home", fomentant així la pedofília.

"Una de les coses radicals d'aquest llenguatge inclusiu és que arriba a dir que no hi ha nen ni adult, sinó que tots som el que som, per tant, els que avui són catalogats com a pedòfils ja no estarien cometent un delicte, sinó que seria una identificació sexual més, per tant, l'home té dret i el nen està en el deure d'assumir una relació amb l'adult”, ha dit explícitament, declaracions que han generat un fort rebuig entre els veïns i les associacions.