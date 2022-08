Pedro Serrano Arjona @ep

El caporal Pedro Serrano Arjona , de 37 i natural de Còrdova, ha mort per causes naturals aquest dijous mentre practicava esport a la Base Miguel de Cervantes de Marjayoun, al Líban, on es trobava desplegat en una missió de Nacions Unides.

Així ho ha informat l' Estat Major de Defensa en un comunicat en què ha expressat el seu més condol, suport i afecte als familiars i familiars del mort, que deixa parella i dos fills.

El militar estava desplegat des del maig amb el contigent espanyol a la Missió de Nacions Unides al Líban (UNIFIL) i des del Comandament d'Operacions i la Brigada del Líban s'estan duent a terme les gestions necessàries per a la seva ràpida repatriació.

MISSIÓ AL LÍBAN



Espanya va desplegar per primera vegada al Líban el setembre del 2006, sota la Resolució 1701 de Nacions Unides que estenia i ampliava una missió que va començar el 1978, amb l'objectiu de patrullar el sud del país i evitar enfrontaments entre el Líban i Israel, garantir-ne l'accés humanitari a la població civil, així com acompanyar i assistir a les Forces Armades libaneses.

El contingent espanyol va arribar a comptar amb un màxim de 1.100 militars, però des del 2012 es mantenen entre 600 i 700 efectius. Tot i això, el total de militars espanyols que han estat desplegats durant aquests quinze anys al Líban ascendeix a més de 10.000 militars, convertint-se en el tercer país europeu que més tropes ha aportat a la missió de pacificació. D'altra banda, des de l'inici de la missió han mort al Líban 15 militars espanyols.

Actualment, a UNIFIL participa el personal de 45 nacions dels cinc continents, sumant prop d'11.000 'cascos blaus', i Indonèsia és el país que més personal aporta amb gairebé 1.300 militars, seguit d'Itàlia, amb una mica més de 1.000 efectius.