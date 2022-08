Antoni Aguilera

El president d?honor de la Creu Roja a Catalunya i Medalla d?Or de la institució, Antoni Aguilera , ha mort aquest dijous a Barcelona als 89 anys, informa l?organització humanitària en un comunicat.

Aguilera va exercir la presidència de la institució a Catalunya durant els anys 2015-2019 i 2005-2007, i durant la gestió es van posar en marxa projectes "avui capitals de l'organització humanitària", com la lluita contra la cronificació de la pobresa, l'atenció i acolliment de refugiats i migrants a Catalunya i la difusió de primers auxilis entre la població més jove.

Va començar la seva trajectòria com a voluntari a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) , sent formador de primers auxilis, i va ser president de l'assemblea de la Creu Roja a Sant Cugat del Vallès-Rubí entre 1990 i 2007, així com vicepresident de l'organització a la demarcació de Barcelona entre el 2005 i el 2006.

També va ser membre de la Comissió de Direcció i president de la Comissió del Fons d'Art de la Creu Roja a Catalunya, a més de membre a diversos òrgans estatals de la Creu Roja, com l'Assemblea General i el Comitè Nacional.

Pel seu "compromís i tarannà", va rebre la Medalla d'Or de la Creu Roja Espanyola el 2008, i aquest 17 de juliol va rebre l'últim reconeixement per part de la Creu Roja a l'acte de commemoració dels 150 anys de l'acció humanitària a Catalunya, que es va celebrar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i va seguir telemàticament per raons de salut.