Morts accident Spanair - ep

Aquest dissabte 20 d'agost es compleixen 14 anys des que el vol JK5022 de Spanair s'estavellés a Barajas en l'enlairament cap a Gran Canària, a les 14.24 hores, deixant 154 víctimes mortals i 18 ferits.

Com cada any, aquest 20 d'agost l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 celebrarà actes i ofrenes florals a Madrid i Gran Canària en record de les víctimes de l'accident, una de les tragèdies aèries més greus a Espanya. Fins ara, el pitjor accident de l'aviació al país es va produir l'any 1977, quan dos avions comercials van xocar a Los Rodeos (Tenerife Nord), cosa que va provocar la mort de 583 persones.

L'aerolínia va fer fallida el 2012 i la causa judicial es va tancar fa nou anys, però l'Associació d'Afectats del Vol JK5022 manté la lluita perquè s'eliminin les falles en el sistema d'aviació civil i perquè es reconeguin els drets dels afectats per accidents aeris.

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el maig de l'any passat el dictamen de la Comissió d'Investigació de l'accident JK5022 de Spanair, que responsabilitza de la "fallada sistèmica" que va provocar l'accident a diferents càrrecs del Govern associats al Ministeri de Foment el 2008.

Segons el document, es van produir una "correlació de factors causants que conclouen en el tràgic accident" . En concret, assenyala que la companyia Spanair ja patia llavors les "serioses dificultats econòmiques", per la qual cosa els tècnics de manteniment i els pilots van actuar "pressionats" pel compromís de puntualitat, així com per l'ERO presentat dies abans per la companyia . A més, recull que l'aerolínia hauria rebut "sense mediar inspecció" la pròrroga del Certificat d'Aeronavegabilitat per a l'avió sinistrat per part de la Direcció General de l'Aviació Civil (DGAC).

Tot això, sumat a la decisió de l'alarma TOWS, que no va advertir de la configuració incorrecta, un problema detectat fins a 72 ocasions en altres avions i que Boeing "no ha pogut o no ha volgut acreditar les causes d'aquestes fallades".

Així mateix, el dictamen considera que el pla d'emergència d'Aena a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas no va funcionar correctament i es va activar de manera tardana el dia del sinistre. Per això, assenyala que a l'accident de Spanair van fallar "totes les barreres de seguretat".

Entre les recomanacions, el dictamen planteja la creació d'un òrgan multimodal de recerca i prevenció d'accidents amb víctimes múltiples que funcioni per a tots els mitjans de transport, com sol·licita tant l'associació com els representants de pilots, maquinistes i navegants.

CANVIS A LA SEGURETAT AÈRIA



Després d'aquest accident, que va marcar un abans i un després en l'àmbit de la seguretat aèria a Espanya, el Parlament Europeu va aprovar el 2010 l'obligació de les aerolínies de facilitar la llista de passatgers en un màxim de dues hores en cas de sinistre . a petició d'Espanya i l'obligatorietat d'un pla d'assistència.

Aquesta reivindicació va ser portada per l'associació a Europa, després de les 30 hores d'espera angoixant per conèixer la llista de passatgers de Spanair. A Espanya, es va aprovar l'agost del 2013.

A més del Programa Estatal de Seguretat Operacional per a l'Aviació Civil (PES), Espanya va aprovar el maig del 2014 el Protocol de Coordinació per a l'assistència a les víctimes d'accidents aeris i els seus familiars, Reial Decret que reconeix la tasca de l'associació.

També es va crear una Xarxa Europea d'Autoritats de Recerca sobre la Seguretat de l'Aviació Civil i es van emetre fins a 31 recomanacions arran de l'informe final de la Comissió de Recerca d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil (Ciaiac) que n'incloïa un total de 33. Espanya ja és al dia amb les recomanacions de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) després de l'accident de Spanair del 2008.

Pel que fa a seguretat, els anys transcorreguts des de l'accident, Aena ha invertit 117 milions d'euros en seguretat a Barajas --nou sistema de frenada d'emergència a pistes, nou radar de superfície, un quart parc de bombers, nou protocol de comunicació amb torre i serveis mèdics i millores en paviment i aplanament de terrenys-- i s'han realitzat 580 simulacres entre totals i parcials.

FLORS I POEMES PER RECORDAR A LES VÍCTIMES



L' Associació d'Afectats del Vol JK5022 de Spanair commemorarà aquest divendres el catorzè aniversari del succés en dos actes a Madrid i Las Palmas de Gran Canària. A Madrid, els actes començaran a les 11.00 hores amb una roda de premsa al monument al roserar del Parc Joan Carles I, on l'AVJK5022 farà un balanç sobre els avenços que s'hagin produït aquest any, a més de fer un homenatge a les víctimes.

Posteriorment, a les 12.30 es durà a terme un acte a l'Olivera amb les plaques de bronze de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas i es visitarà el lloc de la tragèdia , on tindrà lloc un acte més íntim que finalitzarà amb un minut de silenci.

A Las Palmas, els actes seran a les 11.00 a la Plaça de la Memòria, amb lectura de poemes, ofrenes i un homenatge a les víctimes.