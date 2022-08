Nova ronda de tempestes a Barcelona i Girona / @EP

Les tempestes posaran aquest diumenge en alerta groga les províncies de Barcelona i Girona. I és que, a l'est de Catalunya i als Pirineus s'esperen xàfecs i tempestes amb més intensitat, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A més, les temperatures altes predominaran a la meitat sud peninsular ia les Canàries, amb 19 províncies en risc (groc) o risc important (taronja) per calor.

MÉS INFORMACIÓ Una tempesta solar 'caníbal' caurà sobre la Terra aquest dijous

En concret, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla, a Andalusia, estaran en risc per les altes temperatures, igual que Àvila, a Castella i Lleó; Albacete, Conca i Toledo, a Castella-la Manxa, i Badajoz i Càceres, a Extremadura.

El mateix passarà a Madrid i Múrcia, així com a Alacant i València, a la Comunitat Valenciana, mentre a les Illes Canàries també hi haurà risc per calor a la província de Santa Creu de Tenerife --a La Gomera, El Hierro, Tenerife i La Palma--. L'alerta per calor s'elevarà a important a Gran Canària, a la província de Las Palmas, on també Lanzarote i Fuerteventura estaran en risc (groc) per les màximes.

En general, les temperatures mínimes aniran en augment, amb les màximes en descens al terç nord-oest peninsular i en ascens a la resta del país. S'esperen fins a 39 graus a capitals de província com Còrdova, Granada o Sevilla.

Mentrestant, al terç nord peninsular es preveuen intervals ennuvolats, més abundants a l'àrea cantàbrica, on és probable que hi hagi alguna pluja feble , ia les Canàries s'esperen intervals ennuvolats, de nuvolositat mitjana i alta principalment.

A la resta del país predominaran els cels poc ennuvolats o clars, si bé hi haurà alguns intervals de núvols alts a la meitat nord peninsular i Balears, i de núvols baixos a l'Estret i litorals d'Alborán. També a la tarda alguns intervals de núvols d'evolució al sud del sistema Ibèric ia l'extrem nord-est peninsular, amb probabilitat d'originar algun xàfec o tempesta.

D'altra banda, l'Aemet avisa de la probabilitat d'alguns bancs de boira matinals a l'àrea cantàbrica i interior de Galícia i no descarta la calima a les Canàries.

A més, els vents seran de component nord al terç nord peninsular i, amb alguns intervals de fort, a les Canàries, així com de cerç a l'Ebre i tramuntana a Empordà al final del dia. S'esperen fluixos variables en general a la resta del país, amb règim de brises als litorals mediterrani i cantàbric.