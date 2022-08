Caminar cada dia és una de les recomanacions. Foto: UOC

Moltes vegades costa de fer exercici, especialment a l'estiu, quan les temperatures són altes o molt altes. Tot i això, és important tenir una vida activa, fugint del sedentarisme. I és que un 42% dels espanyols es declara sedentari segons una enquesta de la Societat Espanyola de l'Obesitat (SEEDO) . Són persones que han pensat en un moment o altre en posar-se en forma; però els costa començar a fer exercici físic de manera regular.

La manca de temps o la dificultat per organitzar l'agenda són algunes de les raons per les quals abandonen aquesta idea. Les vacances d'estiu per a molts no són el millor moment per començar un repte com aquest, ja sigui per temperatures o perquè l'oci s'associa a altres activitats. No obstant això, és quan normalment es té més temps lliure i quan una persona es pot iniciar de forma més relaxada.

Per això, el professor del màster d'Alimentació a l'Activitat Física i l'Esport dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Jaume Martí, ha publicat una sèrie de set consells que hauria de seguir tothom .

1. Començar el dia amb activitat física i no deixar-lo per al final de la jornada, per evitar la mandra.

2. Evitar la improvisació, molt habitual durant les vacances. És aconsellable posar-se unes rutines assumibles de caminar o córrer, encara que siguin 10 o 20 minuts.

Hidratar-se és bàsic en aquests mesos. Foto: Infosalus

3. Fer activitats que es realitzen habitualment en el dia a dia, però amb més intensitat. És a dir, anar a pas més lleuger quan es comprarà el diari, el menjar, visitar algú, entre d'altres. Cal suar, encara que sigui una mica.

4. En visitar una ciutat, població o lloc d'estiueig, fer-ho com un turista i anar o anar amb bicicleta en comptes d'agafar el cotxe o transport públic.

5. Depenent de l'edat i de l'estat físic, es pot practicar o iniciar-se en algun esport, sempre de manera moderada , controlada i divertida.

6. Si esteu a prop del mar o d'una piscina, feu uns 20 minuts de natació.

7. Acompanyar les recomanacions anteriors duna bona nutrició i, sobretot, duna hidratació cuidada.

De la mateixa manera, els experts apunten que crear hàbits saludables com aquests i incorporar-los al nostre dia a dia és bàsic. "L'ésser humà és un animal de costums, i quan volem canviar-los per altres, hi ha una força interna que ens porta als hàbits de sempre. Ara que estem iniciant l'estiu, la proposta és no esperar al setembre per fer-nos els nous propòsits de la temporada", afegeix Martí.