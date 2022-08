Gossos de caça a la Fira Cinegètica, Camp i Caça que es va celebrar l'11 de juny de 2021 a Madrid

Eadweard Muybridge que va viure al segle XIX va ser l'encarregat de dotar les imatges de moviment, GIF, i que en aquell temps va suposar tota una revolució.

El 1870, Muybridge no es conformava només amb aconseguir una imatge nítida i concreta d'un paisatge, volia anar més enllà i aconseguir que la imatge es mogués, com a la vida real. Va deixar sense paraules els seus coetanis en demostrar que els cavalls alçaven les potes del terra durant el procés físic de córrer a grans velocitats. I ho va fer gràcies al seu invent, una forma de fotografiar especial i única per a aquell moment que permetia capturar diverses imatges en un curt temps.



El governador de Califòrnia d'aquells anys, Lelan Stanford, va apostar amb Keene 25.000 dòlars al fet que era capaç de demostrar que el seu cavall anava tan ràpid que en certs moments s'enlairava els seus cascos de terra. I, per això, va contractar Muybridge. No era un repte fàcil, ja que llavors les fotografies necessitaven un gran temps d'exposició perquè sortissin nítides.

"Muybridge va crear persianes mecàniques, fetes de fusta, amb ressorts de goma i un gallet perquè es poguessin tancar en una mil·lèsima de segon". Així, el fotògraf va retratar el cavall (anomenat Occident) trotant a uns 35 quilòmetres a l'hipòdrom de Sagrament durant el mes de maig de 1872. "Els seus experiments inicials només van produir imatges borroses perquè el procés del col·lodió humit requeria de diversos segons, així que va deixar momentàniament aparcat el treball i l'abril del 1873 va marxar a un extens viatge per Amèrica Central i Sud-amèrica", assevera. "A la tornada i amb millors negatius, va aconseguir que es reconegués la silueta del cavall, encara que no del tot nítida".



Va seguir enfocat als seus experiments per aconseguir una imatge en moviment cent per cent nítida. Així, va inventar un o bturador mecànic que aconseguia un temps d'exposició rècord de 1/500 per segon, a més d'un complex aparellatge que li permetia de manera mecànica aconseguir registrar instantànies en un temps molt curt. Tot va derivar al zoopraxiscopi, un dispositiu que va resultar eficaç a l'hora de registrar imatges nítides que eren projectades en seqüències de moviment en discos de vidre. I així, va aconseguir una fama mundial, gràcies a aquests avenços que més tard s'aplicarien a l'hora d'inventar el cinematògraf.

El somni de Muybridge hauria estat viure per contemplar una narració composta d'imatges mòbils, cosa que més tard coneixeríem com a cinema. Qui li diria que més d'un segle després, en el present i amb la indústria cinematogràfica tan avançada que existeix, es consumissin, compartissin i creessin tants GIF animats cada dia.