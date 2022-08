Catalunya press ciclista

Aquest diumenge saltava la trista notícia que un conductor atropellava un grup de diversos ciclistes, provocant que dos morissin i dos més resultessin ferits, a la localitat catalana de Castellbisbal (Vallès Occidental). I el pitjor de tot és que la persona que portava el vehicle en aquell moment es va fugir, tot i que posteriorment es va trobar el vehicle abandonat a Martorell.

Aquestes dues morts han provocat que la xifra de morts en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya augmenti fins als 111. I si tornem la vista més enrere, del 2007 al 2016 a Espanya 47.574 ciclistes es van veure involucrats en algun incident, de els quins 656 van acabar morint.

PER QUÈ HI HA TANTES MORTS DE CICLISTES?

Davant d'aquestes xifres, és inevitable preguntar-se: per què hi ha tantes morts de ciclistes? Per analitzar-ho, un grup de persones va realitzar un estudi en què es va analitzar la relació de les vies i els factors humans amb els accidents de trànsit. Per obtenir els resultats, s'han entrevistat 1.064 ciclistes (38,8% dones i 61,2% homes) d'una edat mitjana de 33 anys, procedents de vint països repartits entre Europa, Amèrica del Sud i Amèrica del Nord.

Les conclusions a què van arribar van ser que l'increment dels accidents amb els ciclistes es van deure a dos factors: les distraccions i "la massificació de l'ús de la bicicleta ". Aquest estudi es va fer el 2018 i fa quatre anys es considerava que l'ús d'aquest tipus de transport era "desordenat, poc controlat i sense reglamentar". No obstant això, avui s'ha intentat reglamentar més aquesta problemàtica.

De fet, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha endurit el càstig a les persones que no respectin els ciclistes: avui dia, es castiga amb sis punts fer un avançament a un ciclista sense respectar la distància reglamentària d'1,5 metres.

Pel que fa a les distraccions , l'estudi remarcava també certes distraccions que solien repetir-se en els ciclistes, com els relatius als elements físics de la via, les condicions climàtiques i les trucades telefòniques. I aquestes distraccions afectaven més els ciclistes com més gran aquesta edat.

Tot i això, també és important remarcar que els ciclistes han de viatjar el més proper que sigui possible a la dreta de la via, ia la carretera no sempre passa això, ja que els ciclistes ocupen de vegades més espai del necessari del carril i això pot augmentar risc d'accidents.

Pel que fa als grups, es pot circular com a màxim en columnes de dos , però tampoc aniria malament que fossin en línia, sobretot quan hi hagi més trànsit de cotxes, per facilitar que els vehicles avancin amb més facilitat i deixant més distància de seguretat. establerta en un mínim d'1,5 metres-.

Però els conductors de cotxes també en tenen gran part de culpa: els excessos de velocitat, la ingesta d'alcohol, les presses per avançar, no deixar la distància mínima de seguretat en passar al costat dels ciclistes... són alguns dels factors que poden provocar accidents.

INSTRUCCIONS DE LA DGT

En aquesta línia, la DGT va publicar un article en què argumentava quins eren els elements obligatoris en la seva indumentària :

- Casc: a ciutat, és obligatori per als menors de 16 anys i aconsellable per als altres, a la carretera, és obligatori per a tots.

- Peces reflectants: a ciutat, l'armilla no és obligatòria; a la carretera, amb bona visibilitat, tampoc. Però és recomanable perquè permet que et vegin des de més lluny. Pel que fa a la nit o als moments d'escassa visibilitat, és obligatori portar una armilla o una altra peça reflectant.

- Guants: se'n recomana l'ús per protegir les mans en cas de caiguda.

- Ulleres de sol: es recomana perquè protegeixen els ulls d'enlluernaments, insectes i pols.

Pel que fa a l'equipació de la bicicleta, la DGT obliga a portar una llum posterior vermella i catadriòptic, un timbre, la llum davantera blanca i els reflectors; i recomana també portar a sobre un kit d'eines per si hi ha cap contratemps amb la bicicleta.

També és recomanable portar algun geolocalitzador o GPS a sobre (com el mateix mòbil), ja que en cas d'incident, seria possible que ens trobessin.