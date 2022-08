Els embassaments de les conques internes catalanes baixen al 39% de la capacitat - ACA

Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 39,22% de la seva capacitat, quan l'any passat en les mateixes dates es trobaven al 76,07% i ha baixat 0,75 punts respecte de dimarts de la setmana passada, segons la darrera actualització aquest dilluns de l'informe de l'estat dels embassaments de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) .

L'embassament de Darnius Boadella es troba al 36,32% de la capacitat, 44,39% fa un any; el de Sau al 38%, gairebé 30 punts menys que el 2021 en aquestes dates, però 0,7 punts més que la setmana passada; Subseca el 44,2%, gairebé a la meitat que el 2021; La Baells, al 35,84% –77,22% fa un any–; La Llosa del Cavall al 30,96% --79,54% fa un any--; Sant Ponç al 61,23% --per 89,09% fa un any--; Foix al 76,71% –81,15% fa un any–; Siurana al 9,47% --41,12% fa un any-- i Riudecanyes al 27,17%, 13 punts per sota que fa un any.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als 5 hectòmetres cúbics se situa en el 41,64%, quan fa un any es trobaven a un 61,88% de la seva capacitat i en fa una setmana al 42,85%.