Temperatures extremes a Europa / @EP

Les altes temperatures i la sèrie de màxims històrics que s'han assolit a Europa occidental han estat els signes visibles de les onades de calor que s'han produït les darreres setmanes, i que també s'han observat des de l'espai a través del satèl·lit Copernicus Sentinel-3.



L'Estació Espacial Internacional (ESA) ha obtingut imatges de la superfície terrestre al sud de França, Espanya i nord d'Àfrica, on en alguns punts s'han arribat a assolir els 55ºC a la superfície del sòl, com va passar el matí del 17 de juliol.

La temperatura de la superfície terrestre representa el calent que se sent el terra al tacte, i és diferent de la temperatura de l'aire, inclosa en els pronòstics meteorològics diaris, que representa com l'aire sobre el sòl és calent, tal com aclareixen des de la ESA.

Tot i això, matisa, aquestes dades es van obtenir durant el matí del dia 17 de juliol, de manera que la temperatura augmentaria segons avançava la jornada. A la imatge de la temperatura de la superfície del sòl difosa per l'ESA també s'identifiquen els incendis forestals de la regió de Gironda, al sud de França.



En una altra imatge es mostren els incendis que assolen la zona del municipi de Guillos (França) i, en una segona, la superfície de la zona destruïda pel foc a poca distància a l'oest, a prop de la localitat de Cazaux (França).



Les animacions es basen en dades de la missió Sentinel-2 de Copernicus i s'han creat amb imatges obtingudes el 12 de juliol, abans que comencessin els incendis, i el 17 de juliol, quan ja estaven actius. "La diferència es pot apreciar fàcilment", afirma l'ESA.



L'organisme adverteix que, alhora que segueixen actives les alertes per altes temperatures, també n'hi ha d'altres per sequera a gairebé la meitat de la Unió Europea, fet que suposa un risc encara més prolongat per al proveïment d'aigua i la producció agrícola d'aliments .

En aquest sentit, alerten que conforme augmentin els efectes del canvi climàtic, també ho farà aquest tipus de fenòmens meteorològics extrems.