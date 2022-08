Un total de 38 autònoms van morir en accident laboral el primer semestre de l'any, 12 més que el mateix període del 2021, segons dades del Ministeri de Treball difoses aquest dimarts per l'organització d'autònoms Uatae, que ha demanat mesures de protecció específiques per a el col·lectiu.

EuropaPress 4432075 secretària general union asociaciones Arxiu - La secretària general de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE), María José Landaburu - Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

Entre el gener i el juny els treballadors per compte propi van patir 17.086 accidents laborals amb baixa, un 7,6% més que el primer semestre del 2021, amb un augment del 7,9 en els sinistres en jornada de treball i un increment del 3% als 'in itínere' (els que es produeixen en el trajecte de casa a la feina o viceversa).

"L'augment dels accidents que s'han donat en aquest semestre no es pot convertir en la foto fixa dels treballadors autònoms", adverteix Uatae, que reclama redoblar esforços perquè la inseguretat i la desprotecció no s'instaurin en el col·lectiu.

Per a María José Landaburu, secretària general d'Uatae, les dades de sinistralitat laboral "mostren únicament una cara de la moneda" i suposen "la punta de l'iceberg de les carències existents a la protecció del conjunt del col·lectiu".

"Hi ha accidents laborals que no comporten baixa mèdica i que per tant queden fora de la seva comptabilitat", ha denunciat Landaburu, que ha assenyalat que per frenar els accidents laborals entre els autònoms s'ha de reduir la precarietat, cosa que passa per millorar les condicions i la protecció social del col·lectiu.