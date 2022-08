La pàgina Facebook Prayers For You , dedicada a demanar precs per a famílies que estan passant per moments tràgics, ha donat a conèixer una història capaç d'estremir tothom. El protagonista és Ian , un jove de 15 anys a qui el 2019 li van diagnosticar osteosarcoma, un tipus de càncer d'ossos. Després d'una cirurgia i mesos de quimioteràpia, Ian semblava que havia superat la malaltia i els metges li van dir que el cos estava lliure de càncer. Tot i això, el novembre del 2021 tot es va torçar, i el càncer va tornar a avançar. Aquest cop, sense frens.

Després d'observar l'estat de l'Ian, els sanitaris van haver de donar una notícia que va canviar per sempre la vida de l'Ian i de la família: no hi havia res més que poguessin fer, el càncer estava en un estat massa avançat.

En aquesta fotografia compartida a les xarxes, Ian està abraçant el seu germà Peter. Acabava de conèixer la notícia i no estava trist. Va prendre la decisió de dir ell mateix als seus amics i al seu germà petit que el càncer, finalment, no li permetria viure més. Volia ser ell qui consolés el seu germà en rebre la mala notícia, i aquell moment ha quedat immortalitzat en una fotografia on Ian abraça Peter mentre aquest plora. Abraçant-lo i besant-li el front, Ian es va disculpar per no poder vèncer el càncer.

Ian està trist, encara que no té por de la mort. Creu que "morir" és un terme tècnic, i es nega a passar els últims dies esperant l'inevitable desenllaç. En lloc d'això vol estar ocupant vivint fins que la seva mort es converteixi en una realitat.