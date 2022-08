Renfe oferirà bons gratuïts fins a final d'any / @EP

Des del 8 d'agost passat, més de 300.000 usuaris s'han registrat per aconseguir el bo gratuït de transport de Rodalies i Mitja Distància. Aquest bo estarà disponible a partir d'aquest dimecres 24 d'agost, i seran vàlids fins al 31 de desembre del 2022. Els viatgers que no s'hagin registrat a través del web o les apps de Renfe podran adquirir el títol a les oficines de venda física o les màquines d'autovenda de les estacions de Renfe, presentant el document d'identitat, ja que els abonaments són personals i intransferibles.

Aquesta bonificació del 100% la va aprovar el Govern l'1 d'agost passat, i servirà per als usuaris recurrents del transport ferroviari de Rodalies i Mitja Distància de Renfe. Amb aquesta mesura, es pretén ajudar a fer front a l'alça dels preus com a conseqüència de la guerra a Ucraïna, i per fomentar el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat, cosa que contribuirà a disminuir la nostra dependència energètica i la petjada de carboni .

ABONAMENTS DE RENFE

Per comprar l'abonament, caldrà dipositar una fiança. En el cas de Rodalies i Rodalies, la fiança a pagar a l'hora d'adquirir l'abonament serà de 10 euros, preferiblement per mitjà de targeta bancària, perquè el reemborsament es torni automàticament a aquesta targeta, sempre que l'usuari hagi realitzat un mínim de 16 viatges.

En cas de no complir el nombre mínim de viatges estipulat , la fiança es considerarà una indemnització i no serà retornada a l'usuari. En cas que la fiança es diposités en metàl·lic, la devolució de la fiança s'ha de sol·licitar a les taquilles, oficines d'atenció al client oa qualsevol altre servei postvenda habilitat a aquest efecte per Renfe.