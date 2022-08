Un operatiu dels Mossos a la plaça de Catalunya. Foto: Europa Press

Barcelona ha estat la ciutat espanyola on s'han denunciat un nombre més gran de delictes per habitant el primer semestre d'any . Així ho reflecteixen les dades, corresponents al període comprès entre el gener i el juny d'aquest 2022, que han estat publicades pel ministeri de l'Interior al seu Portal Estadístic de Criminalitat. Tot i que Barcelona lidera aquesta classificació, cal destacar que els delictes a la capital catalana creixen menys que la mitjana del conjunt de l'estat.

D'aquesta manera, Barcelona ha registrat, en aquest període de sis mesos, 4,8 delictes per cada 100 habitants . Amb unes xifres més baixes queden València (3,9), Madrid (3,7) i Sevilla (3,5), les altres tres ciutats espanyoles amb més població. La mitjana estatal en aquest període de temps ha quedat en 2,4 delictes per cada 100 habitants, una mitjana bastant menor a la registrada a les principals ciutats del país.

De fet, les xifres de Barcelona donen una altra conclusió: la ciutat és una de les poques localitats espanyoles que ha tornat a assolir els nivells anteriors pandèmia (el turisme ha tornat, especialment des de la primavera) i ja està un 5% per sobre respecte a les dades del 2019. Si es compara amb el mateix període del 2021, la pujada ha estat del 40,3%.

PER TIPOLOGIA DE DELICTE

- Tràfic de drogues: un dels delictes que ha experimentat un creixement més gran aquest 2022. S'ha duplicat: si el 2021 es van interposar un total de 400 denúncies per delictes relacionats amb la venda de drogues, aquest any s'ha doblat, fins a les 800.

Els Mossos detenen un home. Foto: Mossos

- Homicidis dolosos i assassinats consumats: un altre indicador que puja, en aquest cas en un ordre de magnitud de dos a cinc. La xifra de segrestos, en canvi, ha estat estable.

- Agressions sexuals: un dels principals maldecaps dels diferents cossos de seguretat. Les violacions amb penetració han pujat gairebé un 5% aquests primers mesos de l'any. Ara, a més, han de fer front a les punxades.

- Robatoris: siguin o no amb violència, és un dels fets delictius que més han crescut. Barcelona ha viscut un augment del 60% als furts.

Les dades de criminalitat del 2022. Foto: Mini

GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA

Les dades d'Interior també reflecteixen les xifres de delictes comeses que s'han denunciat a les altres capitals de Catalunya els primers mesos d'aquest any.

D'aquesta manera, a Girona s'ha detectat un augment de baralles al carrer i un increment del tràfic de drogues, a Lleida entre el gener i el final de juny s'ha disparat el nombre de robatoris i furts i, finalment, a Tarragona s'ha registrat una pujada del 60% en els delictes contra la llibertat sexual (agressions homòfobes).

ELS SINDICATS POLICIALS DEMANEN COMPTAR AMB MÉS RECURSOS I EFECTIUS

Un dels debats paral·lels a la publicació d'aquestes dades és el de si cal més presència policial als carrers. En el cas de Barcelona, la seguretat als carrers és competència de la Guàrdia Urbana , que actualment compta amb prop de 3.500 efectius. L'altre cos que està desplegat a la ciutat són els Mossos, mentre que la presència de la Policia Nacional és molt menor, ja que les seves competències són expedir DNIs i passaports, controlar les fronteres i duanes a les àrees frontereres, expedir permisos per a l'ús d'explosius o armes i vetllar per evitar el frau fiscal i el contraban.

El CSIF (el sindicat majoritari entre la plantilla de la Guàrdia Urbana barcelonina) va publicar al maig un comunicat dur contra l'Ajuntament en el qual acusava el govern d'Ada Colau de "manca de recursos humans i materials i retallades pressupostàries".

La sensació d'inseguretat, doncs, continua sent un dels principals maldecaps a la ciutat. No en va, a les darreres enquestes fetes per l'Ajuntament, l'absència de seguretat apareix com la principal preocupació dels veïns. Un 22% dels enquestats a l'últim baròmetre municipal, el d'estiu, van apuntar la inseguretat com la seva gran preocupació.