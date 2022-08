Un home compra un bitllet. Foto: Europa Press

El nou abonament gratuït per a usuaris de Renfe i els títols multiviatge d'alta velocitat amb un 50% de descompte, aprovats en el marc del decret anticrisi per combatre les conseqüències de la guerra a Ucraïna i els alts preus de l'energia, es podran adquirir a partir aquest dimecres, 24 d'agost.

Des del 8 d'agost passat, els usuaris es poden registrar a la pàgina web ia les aplicacions de Renfe i Renfe Rodalies per preparar els tràmits necessaris de cara a l'adquisició dels abonaments des de la setmana que ve. Els usuaris que utilitzin normalment les eines de Renfe ja tindran aquest pas fet, ja que es tracta de registrar les dades.

Els viatgers recurrents de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància Convencional que adquireixin el nou abonament gratuït podran viatjar en aquests trens des de l'1 de setembre fins a final d'any. En el cas dels nous bons d'alta velocitat i els abonaments Avant, el període d'ús és un mes més, fins al 31 de gener del 2023, i també es podran comprar entre avui i el 31 de desembre del 2022.

El Govern calcula que l'estalvi vinculat a la gratuïtat dels trens de Rodalies i Mitja Distància, així com als descomptes del 50% als Avant i en alguns AVE, arribarà als 1.000 euros per família entre els propers mesos de setembre i desembre.

Per comprar l'abonament, caldrà dipositar una fiança. En el cas de Rodalies i Rodalies, la fiança a pagar a l'hora d'adquirir l'abonament serà de 10 euros, preferiblement per mitjà de targeta bancària, perquè el reemborsament es torni automàticament a aquesta targeta, sempre que l'usuari hagi realitzat un mínim de 16 viatges.

En cas de no complir el nombre mínim de viatges estipulat, la fiança es considerarà una indemnització i no serà retornada a l'usuari. En cas que la fiança es diposités en metàl·lic, la devolució de la fiança haurà de sol·licitar-se a les taquilles, oficines d'atenció al client oa qualsevol altre servei postvenda habilitat a aquest efecte per Renfe.

Per emetre l'abonament, s'enregistrarà el DNI de l'usuari i/o telèfon mòbil. A limport de la fiança podrà aplicar-se descompte de família nombrosa en cas de complir aquesta condició.

Durant el període de comercialització del nou abonament recurrent, se suspendrà la venda de la resta dels abonaments habituals, si bé aquells que hagin estat comprats amb anterioritat mantindran la vigència amb què han estat adquirits i podran utilitzar-se.

L'adquisició de l'abonament es realitzarà per cada nucli de Rodalies i serà vàlid per a viatges il·limitats entre qualsevol origen i destinació. Tots els clients podran obtenir aquest abonament a les taquilles, màquines autovenda i mitjançant l'app de Renfe Rodalies, excepte als nuclis d'amplada mètrica i d'amplada convencional d'Astúries i Santander, on només el podran adquirir físicament.

L'app generarà un codi QR que descarregarà al mòbil i que es podrà utilitzar per creuar directament els torns als nuclis de Rodalies de Madrid, Màlaga, Múrcia/Alacant, València i Saragossa. Així mateix, generarà un codi de set dígits amb què es podrà obtenir l'abonament en suport físic o bé carregar-lo en què ja disposi el client a les taquilles o les màquines autovenda dels nuclis de Cadis, Sant Sebastià, Bilbao, Sevilla i Barcelona . En qualsevol cas, a les estacions d'aquests nuclis Renfe disposarà de personal de suport.