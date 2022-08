Europa s'enfronta a la pitjor sequera els últims 500 anys, segons han alertat aquest dimarts experts de la Comissió Europea en un informe en què assenyalen que el 47% del territori de la Unió Europea es troba a l'agost en avís per sequera i el 17% en situació d'alerta per l'escassetat de precipitacions.

Immediacions del pantà de la Baells, que es troba al 56% de la seva capacitat, a Bergadá, Barcelona, Catalunya (Espanya). El pantà, que fa un any estava al 87% i avui només en té un 56%, se suma a una llista d'embassaments afectats per la sequera pertinaç



En total, el 64% del continent europeu es troba en avís o alerta, cosa que augmenta el perill de l'expansió d'incendis al territori de la UE. Aquestes són les conclusions de l'informe del Centre de Recerca Conjunta de la Comissió Europea (JRC, per les sigles en anglès), després d'analitzar les dades aportades per l'Observatori Europeu de Sequeres.



L'informe confirma la situació d'emergència registrada el mes de juliol i consolida l'evolució i l'impacte de la sequera perllongada que fueteja Europa. "Segons els experts del JRC, la sequera actual sembla que és la pitjor des de fa almenys 500 anys", ha destacat Brussel·les en un comunicat.



Les previsions per a les collites aquest estiu apunten a una caiguda del 16 per cent en la producció de blat de moro, un 15 per cent a la soja i un 12 per cent en el cas del gira-sol, mentre que el dèficit de pluges ha afectat gairebé tots els rius d'Europa amb un impacte important al sector hidroelèctric, de transport fluvial i als sistemes de refrigeració.



" La combinació d'una sequera severa i de les successives onades de calor ha creat una pressió sense precedents sobre els nivells d'aigua a tota la UE. Actualment registrem incendis sensiblement per sobre de la mitjana i un important impacte a les collites ", ha avisat la comissària de Cultura i Innovació, Mariya Gabriel.



Segons la política búlgara, el canvi climàtic és "sens dubte" més perceptible cada any que passa i per això ha defensat la feina de l'Executiu europeu per estudiar la crisi, posant la seva millor tecnologia al servei de la protecció del medi ambient i per evitar crisis que colpegen els ciutadans de la UE.