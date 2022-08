El Tenor Plàcid Diumenge

El tenor espanyol, Plácido Domingo , s'ha defensat de les acusacions que el vinculen presumptament amb una secta acusada de tràfic de persones que operava des de Buenos Aires (Argentina). "Per descomptat que no tinc res a veure amb això", ha assegurat en declaracions a la TV Azteca de Mèxic.

Aquestes paraules arriben dies després que el diari 'La Nación' publiqués tres àudios que al·ludeixen a un artista anomenat 'Plácido' que sol·licita serveis sexuals a l'organització investigada per la Justícia argentina , que va finalitzar amb 50 aplanaments i 19 detencions, a més d'embargar 37 propietats, 13 cotxes i el congelació de béns dels imputats en aquest cas.

Segons Domingo, "tot està comprovat, que no hi ha res" i ha detallat que era "un grup d'amics" que considerava "músics". "El que sento molt és que era un grup que jo... d'amics, que considerava músics. Vam estar en una ocasió, els vaig convidar a treballar i, malauradament, no ha estat així, però bé, en fi, és clar que jo no hi tinc res a veure", ha explicat.

En la mateixa línia, TV Azteca pregunta al tenor si s'ha sentit traït, i Plácido Domingo expressa la seva "tristesa" perquè se sent "usat" . "Home, em fa tristesa quan has tingut amics per molts anys i t'adones que t'han fet servir, llavors és així", ha sentenciat.

Aquests fets han sortit a la llum més de dos anys després de les acusacions que van realitzar diverses dones contra el tenor espanyol per assetjament sexual, uns fets pels quals Domingo es va disculpar al seu dia, demanant perdó pel "dolor" causat i acceptant " tota la responsabilitat" per les accions denunciades.

Aquestes acusacions van precipitar durant els mesos següents cancel·lacions d'algunes de les seves actuacions per tot el món, com les de l'Òpera de San Francisco i la de Dallas, i va provocar a més que el tenor dimitís com a director general de L'Òpera de Los Angeles.

CANCEL·LACIÓ DEL CONCERT EN XILE



Coincidint amb aquesta polèmica, l'artista tenia previst oferir un concert a Santiago de Xile el 16 d'octubre però, dimecres mateix, la promotora ha anunciat la cancel·lació de l'esdeveniment per "dificultats en la logística de la gira", com assenyala en un comunicat .

A més, afegeix que el concert "va ser posposat fa quatre setmanes" i que la seva cancel·lació és deguda a "raons completament diferents i alienes a l'artistes".

"Estem fent els esforços necessaris per buscar una nova data, que més endavant serà informada en cas d'aconseguir encaixar amb la gira del tenor", precisa la promotora.