El programa 'Més Ocupació' de la Fundació La Caixa va promoure 5.353 contractacions de persones en risc d'exclusió social el 2021, 235 de les quals van ser a Catalunya, on també es van fer 423 formacions.

A nivell nacional, el 2021 es van atendre 10.117 persones i es va impulsar la formació de 6.276 més a través de 68 projectes d'entitats socials, amb les quals ciutadans en risc d'exclusió han seguit itineraris personalitzats per a la seva inserció laboral, informa la Fundació en un comunicat aquest dimecres.

Dos treballadors contractats mitjançant el programa 'Més Ocupació' de Fundació La Caixa - FUNDACIÓ LA CAIXA

Aquests itineraris es realitzen amb un tècnic social, que fa un "seguiment proper" del participant, de manera que es garanteix l'ocupabilitat del candidat al final del procés.

El subdirector de la Fundació La Caixa, Marc Simón, ha argumentat que una de les eines "clau" per frenar l'increment de la desigualtat és la feina, i per això l'entitat aposta per la inserció sociolaboral.

El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu, amb 30,6 milions d'euros, i per la fundació mateixa, amb 10,8 milions, i els projectes seleccionats han obtingut un finançament anual d'entre 80.000 i 100.000 euros fins al 2023.