AIRE , l'assistent intel·ligent de reciclatge desenvolupat per Ecoembes , ha registrat més de 4.5000 consultes diàries durant aquests mesos d'estiu. En concret, segons l'entitat, els productes i residus que generen més interès entre els ciutadans a l'hora de reciclar són els aerosols de crema solar, brics de refresc i llaunes de conserva.

D'una banda, destaquen els aerosols, en concret el protector solar, que s'ha de dipositar al contenidor groc, igual que els embolcalls de plàstic dels gelats . Per la seva banda, les caixes on estan empaquetats es destinen al contenidor blau, exclusiu per a envasos de paper i cartró.

A més, articles habituals a l'estiu com para-sols, pilotes o joguines de platja s'han de dipositar bé al contenidor gris d'escombraries normals o en un punt net condicionat per al correcte reciclatge.

Pel que fa a les peces de roba i accessoris de bany, com banyadors, biquinis o tovalloles, s'han de col·locar al contenidor tèxtil i, en cas de no disposar d'un, portar-lo a un punt net.

Pel que fa a les ampolles de plàstic o brics, que poden ser de refresc o d'altres begudes, com ara gaspatxo o llet, aquests s'han de dipositar al contenidor groc. Les llaunes de conserves han d'anar també al contenidor groc, ja que solen estar fabricades d'alumini.