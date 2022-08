Treballadors en procés de formació / @EP

Renfe ha anunciat que reforçarà el personal d'atenció al client a la gran majoria de les estacions de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància de tot el territori nacional, amb la contractació de 851 nous treballadors, davant la propera entrada en vigor dels abonaments gratuït, que es podran fer servir des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre.

Els nous treballadors cobriran llocs d' atenció al client , tant a la majoria de les estacions del territori nacional com al call center, com a mesura de reforç del personal de Renfe de cara a l'adquisició i utilització dels nous abonaments gratuïts.

Aquests treballadors, que comptaran amb un contracte eventual de dos mesos , encara que prorrogable en funció de les necessitats de la companyia, es troben en ple procés formatiu i ja s'han començat a incorporar a les estacions per tenir-lo “tot a punt” de cara al 1 de setembre.

COMENÇA L'ADQUISICIÓ D'ABONAMENTS GRATUÏTS

Els usuaris de Renfe poden adquirir els abonaments gratis de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància des d'aquest dimecres i durant tota la vigència de la mesura fins al 31 de desembre de 2022.

El Govern va aprovar l'1 d'agost passat bonificacions del 100% en el transport ferroviari de Rodalies i Mitja Distància de Renfe als usuaris recurrents per ajudar a fer front a l'alça dels preus com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i per fomentar el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat, cosa que contribuirà a disminuir la nostra dependència energètica i la petjada de carboni.

Renfe ha posat en marxa tota una operativa per oferir als usuaris, de manera ràpida i senzilla, els nous abonaments gratuïts. Per agilitzar l'adquisició dels abonaments, és convenient el registre previ a través de les aplicacions mòbils o les pàgines web de Renfe. Fins ara ja s'han registrat més de 331.000 usuaris.

Els viatgers que no s'hagin registrat a través del web o apps de Renfe, poden adquirir el títol a les oficines de venda o màquines autovenda de les estacions de Renfe.

Per adquirir l'abonament, encara que és gratuït, cal dipositar una fiança de 10 euros per a cada nucli de Rodalies i Rodalies, i de 20 euros per a cada servei de Mitja Distància Convencional.