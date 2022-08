Catalunyapress rttancam

La Comissió Europea ha demanat al govern d'Espanya que tanqui la pàgina web de Russia Today oberta els darrers dies. Així informa El Confidencial Digital , que cita fonts de l'organisme europeu.

Segons la Comissió Europea, com és Espanya qui no compleix el reglament específic ha de corregir la situació " el més aviat possible" . De la mateixa manera, l'organisme assegura que les restriccions contra els "mitjans de propaganda" s'han de mantenir "fins que es posi fi a l'agressió contra Ucraïna" i es deixin de fer "accions de propaganda contra la Unió i els seus Estats membres".

El Confidencial Digital va informar també que la televisió Russia Today ha elaborat una estratègia en aquests darrers mesos mitjançant la qual la seva audiència europea pot accedir a tots els seus continguts gràcies a la creació d'url similars al compte sancionat. També podeu veure la pàgina web des del mòbil i amb dades, encara que no amb una xarxa Wi-Fi.