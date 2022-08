Danys per les pluges als camps @ep

Tretze províncies estaran aquest dijous en risc (avís groc) per pluges que aniran acompanyades de tempestes, mentre que dues províncies estaran en risc per fenòmens costaners, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que assenyala que la jornada estarà marcada per ruixats i tempestes localment fortes o amb calamarsa als entorns dels Pirineus i sistema Ibèric, i en zones de l'interior i del litoral de Catalunya i del nord de la Comunitat Valenciana.

En concret, Albacete, Cuenca i Guadalajara estaran en risc per tempestes mentre que Osca, Terol, Saragossa, Sòria, Girona, Tarragona, Castelló i València estaran en risc per pluges i tempestes , amb acumulacions d'entre 15 i 20 litres per hora, a causa de les pluges que es produiran a partir de les 14 hores. A Barcelona i Lleida els avisos per aquests dos fenòmens són taronja (risc important).

A més, Gran Canària, Tenerife, Palma i La Gomera estaran en risc per forts vents del nord-est de força set al canal Anaga-Agaete i mar endins al nord-oest i sud-est.

D'aquesta manera, aquest dijous s'esperen cels ennuvolats o coberts al Cantàbric i al nord de Galícia, amb precipitacions que podran ser localment persistents i anar acompanyades de manera ocasional de tempestes. També es preveuen intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució en àmplies zones, i són més abundants a la Meseta, sistema Central, quadrant nord-est ia la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a les Canàries, hi haurà intervals de núvols baixos al nord, a l'entorn de l'Estret i Alborán, on també s'esperen boires costaneres, encara que poc probables, i de forma matinal al golf de Cadis. Hi haurà calimes altes al sud-est peninsular.

Així mateix, es produiran ruixats i tempestes a l'Ebre, i aquest de l'altiplà Sud. Als Pirineus, sistema Ibèric i zones de l'interior i del litoral de Catalunya i el País Valencià s'esperen ruixats forts que poden anar acompanyats de calamarsa. Pel que fa a l'altiplà Nord, sistema Central, serres del sud-est i interior de Mallorca, aquests xàfecs i tempestes seran ocasionals i més febles.

Pel que fa a les temperatures, les màximes, en general, aniran en descens excepte a l'extrem sud-oest peninsular, Estret i Balears, on es mantindran amb pocs canvis, i arribaran a superar els 35 graus a les valls dels principals rius del quadrant sud-oest peninsular. Pel que fa a les mínimes, aniran en augment a l'extrem nord-est, i en descens a l'oest, nord-oest i Canàries.

D'altra banda, s'esperen vents de nord i nord-est als litorals del nord-oest i sud-est peninsular, cerç a l'Ebre, tramuntana a Empordà i est de les Balears, i alisis a les Canàries. A la resta, vents fluixos variables, amb predomini de la component nord al terç nord peninsular i règim de brises als litorals mediterranis.