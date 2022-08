El poder barrejat amb la mediocritat pot donar lloc a situacions surrealistes. Aquest és el cas de l'alcaldessa de Bartomeu de Béjar (Àvila), Montserrat Hernández , que aquests dies està sent notícia a tot el país per tractar de manera poc ètica els seus veïns. Nicolás García , un veí del municipi que té discapacitat intel·lectual, ha hagut de patir com l'alcaldessa l'anomenava "inútil" i "pallasso".

“ Inútil, pallasso, ets el ximple del poble ”, li va dir l'alcaldessa a García. Els insults de l'alcaldessa han estat enregistrats en vídeo i podrien suposar un delicte d'odi. Per això, l'associació Moviment contra la Intolerància ha anunciat que assistirà jurídicament l'afectat i denunciaran Montserrat Hernández.

El director de Delictes d'Oïda de Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra , ha pogut visionar el vídeo on l'alcaldessa insulta Nicolás, i creu que suposa "un presumpte delicte d'odi de l'alcaldessa cap al veí", i per això posaran els fets en coneixement de la Fiscalia de Delictes dOdi.

El veí denuncia que ha estat sotmès a "contínues vexacions i insults" per part de l'alcaldessa. El motiu? Que no la va votar fa 3 anys . "Des d'aquesta data l'edil no té tracte, excepte per insultar-lo cada vegada que se'l troba tot sol pel carrer", afirma l'associació al comunicat.

Nicolás García viu amb la seva mare centenària, a qui assisteix per ser dependent. Ara, ha fet pública la seva denúncia a través d'un vídeo a Youtube (veure a dalt) on denuncia la seva situació.

El 2014 Montserrat Hernández, l'alcaldessa que ara insulta Nicolás, va ser condemnada com a autora de dues faltes d'amenaces, dues faltes d'injúries i tres faltes de coaccions amenaces quan va anomenar " maricons de merda " una parella homosexual que vivia al municipi.