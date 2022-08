Ja no serà obligatori l'ús de màscares al transport aeri. Foto: Getty



La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dijous al Congrés dels Diputats la fi de l'obligatorietat de les màscares als avions, així com de la presa de temperatura i del manteniment de distància als controls als aeroports.

Durant la defensa del decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica a l'àmbit del transport, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, la ministra va anunciar que "davant l'evolució de l'emergència sanitària provocada per la Covid 19" s'eliminarà l'obligatorietat de l'aplicació de les directrius d'operació vinculades amb la pandèmia als aeroports.

S'estableix, per tant, com a recomanació i no com a obligació, l'ús de màscara, la presa de temperatura, així com la distància en files entre els passatgers als controls. "Amb aquesta modificació seguim els passos dels països del nostre entorn, eliminant traves i per tant potenciant la competitivitat del sector del transport i també del turisme", ha apuntat la ministra.