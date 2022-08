Foto: Meteored

Encara li falten setmanes a l'estiu, però la tardor climatològica (que comença l'1 de setembre i es prolonga fins al 30 de novembre) podria ser fins a un grau i mig més càlid del normal i menys plujós a tot arreu, encara que preveuen tàlvegs o DANES a la Península, especialment en zones del Mediterrani, segons informa l'expert de Meteored, Samuel Biener.



Així, serà "més càlid del normal" a gairebé tot el país, on se seguirà amb la tendència d'un estiu marcat per altes temperatures, com a gran part de la Península i Balears, on els registres podran assolir entre 1 i 1, 5 graus per sobre de la mitjana; i al litoral nord, Pirineus i l'extrem sud, podran ser superiors als 0,5 i 1 grau per sobre de la mitjana.

Tot i això, s'espera que les temperatures tendeixin a normalitzar-se segons avanci la tardor. En el cas d'octubre, a moltes zones es podran donar temperatures entre 0,5 i 1 grau més altes respecte als valors habituals per a l'època, mentre que al novembre "no s'aprecien anomalies respecte a la mitjana d'aquest mes a gairebé cap punt del país”, explica l'expert de Meteored.

Pel que fa a les precipitacions, Biener preveu que al setembre es donin "menys pluges del normal" a zones del sud-est i nord-oest peninsular, cosa que, al contrari, no es donarà a Catalunya, on podria ser un mes "més humit" respecte a la mitjana d'aquesta època de l'any.