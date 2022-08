Un tren de Rodalies aturat a l'Estació de Sants. Foto: Europa Press

Els usuaris de Renfe han adquirit un total de 25.000 abonaments gratuïts de Rodalies de Catalunya durant les primeres 24 hores de venda dels títols vàlids per viatjar gratuïtament entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022.

Del total d'abonaments gratuïts, el 65% van ser adquirits en línia i el 35% a les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions de Renfe, ha informat la companyia en un comunicat aquest 26 d'agost.

Els usuaris poden obtenir els abonaments durant tota la vigència de la mesura, encara que Renfe recomana fer-ho abans del 5 de setembre davant del previsible augment de viatgers a partir d'aquell dia a tota la xarxa de Rodalies i Regionals.

Per adquirir-los, cal dipositar una fiança de 10 euros per a cada nucli de Rodalies, i de 20 euros per a cada servei de mitjana distància convencional, el pagament amb targeta permetrà que la devolució de la fiança es faci automàticament quan finalitzi el període de validesa i s'hagi complert la condició de l'abonament de fer un mínim de 16 viatges en aquests quatre mesos.

Així mateix, Renfe ha reforçat el personal d'atenció al client amb la contractació de 851 treballadors per poder resoldre els dubtes que tinguin els usuaris durant l'obtenció dels abonaments, tant a les estacions com per via telefònica.