Denuncien que llancen salsitxes enverinades per a gossos en carrers d'urbanitzacions del nord de la regió - ASSOCIACIÓ COR ANIMAL

L' Associació Cor Animal de Soto del Real ha denunciat l'aparició de salsitxes enverinades en carrers d'urbanitzacions de la zona nord de la regió, cosa que ha provocat danys i sagnats interns a alguns animals.

Asseguren a les xarxes socials que un vist a persones des d'una persona escampant aquest mes trossos de salsitxes amb anticoagulant i matarrates en carrers d'urbanitzacions de Miraflores de la Serra, Soto del Real i rodalies. Afegeixen que diversos gossos les han menjat resultant un a urgències i un altre amb trastorns digestius.

L'associació recorda que posar verí a la via pública és un delicte i atenta contra la salut pública, ja que entrar en contacte amb aquest verí "pot tenir terribles conseqüències, no només per a aquests animals". A la zona hi ha fauna en perill d'extinció que campeja com l'àliga imperial i el milà reial, a més d'altres animals petits i aus.

Cor animal demana als veïns de la zona que si veuen salsitxes o aliments sospitosos tirats a la via els facin fotos i vídeos, però no els toquin , fins a l'arribada del Servei de Protecció a la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil o els Agents Forestals, que ja estan investigant els fets després de la interposició d?una denúncia.