La tornada a l'escola és imminent. Foto: Getty

Més de 8 milions d'alumnes, segons dades del Ministeri d'Educació, tornaran a classe per començar el curs acadèmic 2022-23. Aquest reinici del curs escolar, per a les famílies, significa un desemborsament econòmic enorme, que en circumstàncies com les actuals és un esforç encara més significatiu. Llibres, motxilles, dispositius com ordinadors o tablets, paper i tot tipus de material necessari per a la tornada a l'escola i el dia a dia a les aules conformen una llarga llista per a mares i pares.

De fet, segons dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la despesa mitjana que han d'afrontar les famílies d'entre 400 i 500 euros per alumne, un percentatge enorme dels ingressos, en un moment amb una inflació enorme. L'organització assegura que aquesta xifra significa que cada família gastarà un 60% més que l'any passat.

Privalia va més enllà d'aquestes xifres aportades per l‟OCU i xifra entre un 20 i un 30% la quantitat dels ingressos mensuals que les famílies han de destinar a despeses escolars. Com tot el que cal adquirir es pot anticipar, Privalia també detalla que el 44% de la despesa en material escolar es fa durant aquest mes, mentre que un 28% de les famílies aprofita la temporada de rebaixes per treure's de sobre les despeses més considerables. De la mateixa manera, gairebé tots els enquestats per l'empresa de retail, un 97%, admeten que abans de fer la compra comparen preus.

CADA VEGADA MÉS FAMÍLIES COMPREN ONLINE

Les dades també mostren una tendència creixent a fer les compres en línia. De fet, ja és una opció majoritària, segons una enquesta conjunta feta per Privalia i Veepe, que xifra un 64% la quantitat de famílies que opten per Internet a l'hora d'adquirir els productes que els alumnes necessitaran.

"Cada vegada són més les famílies que decideixen comprar el material escolar en línia. Per això, als marketplaces a les categories de llibres i papereries, els ítems més venuts a l'estiu acostumen a ser agendes escolars i llibres d'activitats. Sempre és una bona opció comparar i buscar diferents opcions comparant preus. El mercat en línia té preus més competitius i per això està guanyant terreny a les botigues convencionals per l'estalvi de costos que ell en línia suposa", destaca Davide Gazzardi, Màrqueting Strategist de XChannel per a Espanya i Itàlia.

Opcions com Amazon, que permet rebre les compres a casa en un termini de 24 hores posterior al moment d'adquirir-les, fan que cada cop més persones es decideixin per deixar d'anar a les botigues físiques, siguin de barri o grans magatzems, i optin per la comoditat de rebre el material a domicili.

Foto: Getty Images

QUIN MATERIAL ÉS IMPRESCINDIBLE?

La resposta més adequada a aquesta pregunta és depèn. Naturalment, no tenen les mateixes necessitats els estudiants de preescolar que els de primària i que els de secundària.

Per als més petits cal tenir a punt llapis i ceres de colors, l'estoig, maquineta, gomes d'esborrar, tisores sense punta, cartolines i plastilina, entre d'altres. A les edats més primerenques se'ls ensenya a ser creatius, de manera que el que és necessari es troba en papereries.

A l'etapa de l'educació primària ja es detecten canvis. Encara que els utensilis per escriure es mantenen, entren en escena articles com a llibres (tant de text com de lectura), bolígrafs, agendes, regles i cola. Conformi van passant els cursos, és probable que també es requereixin altres productes.

Ja a secundària, i més si és en el cas del Batxillerat, el que és necessari es pot diversificar. Molts alumnes necessitaran un ordinador portàtil, carpetes, eines per al dibuix tècnic (portalapis, esquadres i cartabons, entre d'altres), tipp-ex , etc.

MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A la despesa habitual en allò que els estudiants necessiten per a les hores lectives hem de considerar també que, en molts casos, quan acaben les classes arriben les activitats extraescolars.

Siguin esportives (de la disciplina que sigui), culturals (música, teatre, cant, ...), per aprendre o perfeccionar un idioma o reforç acadèmic per a aquells que ho necessitin, les activitats extraescolars signifiquen una altra despesa significativa i constant, durant gairebé nou mesos, per a les famílies.

Igualment cal incloure's a la carpeta de les despeses habituals tots aquells nens i nenes que es queden a dinar a l'escola. Tot i que algunes institucions donen beques menjador a les famílies més vulnerables, en molts casos són un import més a sumar.