El Papa Francesc podria estar proper a la seva jubilació/ @EP

Es tracta d'una ocasió particular, oficialment dedicada a la reforma de la Constitució pontifícia , aprovada al març i en vigor des del 5 de juny, però que per a molts resulta una mena de preconclave, per fer un balanç de la situació de l'Església i conèixer-se entre ells.

La reunió ha desencadenat també tota mena d'especulacions, en particular sobre l'estat de salut del papa, que va ser operat del còlon el 2021 i pateix de dolors al genoll dret que li impedeixen caminar i l'obliguen a desplaçar-se amb cadira de rodes.

Amb la investidura dels nous purpurats, el primer papa llatinoamericà de la història proposa com a model per al tron de Pere religiosos sensibles als problemes socials , que provenen de terres llunyanes, on l'Església és minoritària o està en creixement. Tot i que Europa continua sent el continent més representat al Col·legi Cardenalici amb el 40%, per davant d'Amèrica del Sud i Àsia (16% cadascun), Àfrica (13%) i Amèrica del Nord (12%).

A la llista de 16 cardenals amb menys de 80 anys que es convertiran en prínceps de l'església hi ha religiosos de l'Índia, Singapur, Mongòlia, Timor Oriental. Destaquen també tres llatinoamericans : l'arquebisbe de Brasília, Paulo Cesar Costa, el de Manaus, Leonardo Ulrich, el primer cardenal de la regió amazònica, i el d'Asunción, Adalberto Martínez Flores, que es convertirà en el primer cardenal del Paraguai. Entre els més grans de 80 anys que rebran el títol cardenalici hi ha l'arquebisbe emèrit de Cartagena d'Índies (Colòmbia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal.

Aquests nous purpurats "representen l'Església d'avui, amb una forta presència a l'hemisferi sud", on viu el 80% dels catòlics, va subratllar el vaticanista Bernard Lecomte.

Al final del seu vuitè consistori, gairebé un per cada any de papat, Francesc haurà elegit 83 cardenals del total actual de 132 electors, és a dir gairebé dos terços.

Fidel a la seva línia a favor d'una Església menys europea, propera als oblidats, el papa nascut a Argentina va triar dos africans i cinc asiàtics, inclosos dos indis, i va confirmar l'auge d'aquest continent. Entre els nomenaments més notables hi ha el del nord-americà Robert McElroy, bisbe de San Diego, a Califòrnia, considerat un progressista per les seves posicions sobre els catòlics homosexuals i el dret a l'avortament.

Un altre nomenament emblemàtic és del missioner italià Giorgio Marengo , que treballa a Mongòlia. Serà el cardenal més jove del món amb només 48 anys.



Tres futurs cardenals ocupen càrrecs a la Cúria, el govern central de l'Església: el britànic Arthur Roche, el coreà Lazzaro You Heung-sik i l'espanyol Fernando Vérgez Alzaga, president de la governació de l'Estat de la Ciutat del Vaticà .

Inicialment designat, el belga Lucas Van Looy, de 80 anys, bisbe emèrit de Gant, va demanar que se li dispensés d'aquest títol per les crítiques al maneig dels abusos sexuals per part de membres del clergat.