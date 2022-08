Gos - Pexels

Encara que la majoria ja hagi tornat o torni a la rutina, la veritat és que encara queda més d'un mes d'estiu. És a dir, encara patirem les altes temperatures estivals, tant nosaltres com les nostres mascotes. I és que, aquests dies tòrrids, units a males pràctiques de prevenció que de vegades es tenen, poden ocasionar-nos seriosos disgustos pel que fa a la salut dels gossos.



La calor ens afecta a tots, però és especialment rellevant en el cas dels gossos , perquè en no disposar de glàndules sudorípares repartides pel cos, únicament poden regular la temperatura mitjançant els jadeus, i eliminar la suor a través dels coixinets dels seus potes, procés que de per si mateix és lent. Això provoca que, si la seva temperatura corporal augmenta considerablement, es puguin veure afectats per un cop de calor, amb conseqüències irreversibles en 1 de cada 3 casos.



Segons expliquen els experts veterinaris de Purina, l'acceleració del ritme cardíac del gos, acompanyada de panteixos amb presència de baves, i d'una respiració ràpida i nerviosa, són alguns dels símptomes d'un cop de calor en gossos més evidents . A aquests comportaments, se n'hi solen afegir altres d'igual importància:



• Un cop de calor en gossos pot comportar que la seva temperatura corporal arribi a més de 42ºC, tenint en compte que el nivell mitjà òptim en gossos és al voltant de 38 a 39ºC.



• Es produeix una disminució de sucre i sals al cos, que es pot manifestar mitjançant la presència de tremolors, debilitat muscular i manca d'equilibri. En alguns casos, també es poden presentar vòmits i diarrees.



• Les mucoses i les genives poden adquirir un color blavós a causa de la manca d'oxigenació en sang.



• El gos pot arribar a perdre la consciència, i patir danys majors com ara hemorràgies, insuficiència renal o hepàtica, dany cerebral, i fins i tot fallada multiorgànica.



Si detectes alguns d'aquests símptomes a la teva mascota, és probable que estigui patint un cop de calor. Si et trobes en aquesta situació, el més important és aplicar calma, i actuar de forma ràpida i eficient. Pots aplicar uns primers auxilis que li seran de gran utilitat. El primer objectiu és fer que la seva temperatura corporal baixi, per la qual cosa és convenient anar mullant-lo contínuament amb aigua tèbia. Evita cobrir-lo amb tovalloles, o sotmetre'l a mides extremes (bany en aigua molt freda o ús de glaçons), sense prescripció veterinària, perquè li pots generar l'efecte contrari. També heu d'intentar que aneu bevent aigua fresca però sense accelerar-vos. Ni molta, ni gaire ràpid, perquè es vagin estabilitzant els nivells d'hidratació.



La gran part de mesures per prevenir un cop de calor en gossos passa pel sentit comú dels propietaris. Però seguir les pautes següents, recomanades pels professionals de Purina, poden ajudar-te a prendre consciència:



• No deixis mai el teu gos només dins del cotxe. Encara que es tracti de pocs minuts, el teu vehicle es pot convertir en un autèntic forn per a ell.



• Activa l'aire condicionat quan us desplaceu amb cotxe, i evita que el teu gos estigui exposat directament al sol.



• Tant si esteu gaudint d'una jornada de platja o de muntanya, fuig de les hores de més calor o humitat. En el cas de la platja, combina moments de bany amb altres de descans a l'ombra (equipa't sempre amb un para-sol). I si al teu gos no li agrada l'aigua, o és dels que s'emocionen corrent pel camp, tingues sempre a mà un abeurador portàtil amb aigua neta i fresca, i veus mullant-lo cada poc temps.



• Si el teu gos és d'una raça amb pèl abundant, pensa que un bon tall de pèl estiuenc pot disminuir la seva sensació de calor i, en conseqüència, ajudar-lo a suportar millor les altes temperatures del període estival.



• Finalment, vés amb compte si el teu gos és de faccions xades, ja que aquestes races, per les seves característiques en termes de respiració, estan més exposades a desenvolupar més complicacions davant d'un cop de calor.



Fent això pot ser que tot quedi en un ensurt, però si veus que els símptomes tornen o persisteixen, acudeix immediatament al veterinari. Segurament, el professional explorarà l'animal amb deteniment, controlarà la seva situació per mantenir-lo fora de perill, i li farà anàlisis de sang per tal de determinar si s'ha produït alguna afectació orgànica. També és factible que us subministri algun tipus de tractament per accelerar-ne la millora.



I recorda sempre, no només les persones patim la calor, els gossos també ho fan. És important no oblidar-se'n i cuidar-los abans, durant i després de les vacances.