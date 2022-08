Foto: All Nursing Schools

L'inici del curs acadèmic 2022-23 és cada cop més proper i, a banda de les reivindicacions del professorat, les autoritats veuen com un nou agent ha alçat la veu. Es tracta del Sindicat d'Infermeria, el SATSE, que ha emès un comunicat lamentant que, un curs més, seguisca sense apostar-se per la figura de l'infermer escolar . El sindicat assegura que Espanya continua estant a "anys llum" dels països europeus i anglosaxons on aquesta figura està plenament consolidada.

Andalusia , la Comunitat de Madrid i la Ciutat Autònoma de Ceuta són els tres territoris que el SATSE apunta que sí que compten amb aquesta figura que, segons el sindicat, "beneficia l'alumnat, les seves famílies i el conjunt de la comunitat educativa". Tot i això, denuncien que a Madrid s'està aplicant "de forma desordenada".

LA SEVA FUNCIÓ

Per llei, cada curs cal fer una revisió mèdica a l'alumnat, i en aquesta data sí que hi ha infermeres i infermers que visiten el centre en qüestió per dur a terme les proves que siguin pertinents a cada estudiant. Tot i això, el rol que aquests professionals de la salut podrien exercir en col·legis i instituts va molt més enllà. IFSES determina que compleixen una funció triple: assistencial, d'educació de la salut i de recerca.

Al primer bloc durien a terme tasques com identificar i avaluar les necessitats sanitàries dels alumnes del centre escolar, donar cobertura a qualsevol incidència que pugui succeir durant l'horari acadèmic, controlar les normes d'higiene, tractar els que necessitin una atenció especial i prevenir , detectar i fer un seguiment dels problemes de salut que es donen a l'etapa escolar, entre d'altres.

D'altra banda, com a encarregats de vetllar per l'educació de la salut s'encarregarien de fer promoció de bons hàbits i salut des de la infància, de seguir programes d'educació per a la salut i formar en la cura i el benestar, de proporcionar informació i assessorament a la comunitat escolar i de dur a terme feines de recerca per millorar el servei prestat.

En tercer lloc, la seva funció d'investigadors els faria treballar a la infermeria escolar i les malalties cròniques en nens, conèixer els possibles comportaments de riscos, hàbits saludables i qualsevol tipus de necessitat en nens i adolescents, promoure la investigació i la formació a l'àrea de la salut, participar en seminaris i conferències per millorar el servei i fins i tot publicar-hi articles.

UN COST "IRRISORI"

De la mateixa manera, el SATSE ha fet números sobre el preu que tindria la creació i aplicació d'aquesta figura, i ho considera "irrisori". Segons el sindicat, el cost de la figura d'infermera escolar seria de 16 a 20 euros per habitant a l'any, un preu irrisori si tenim en compte els innombrables avantatges i beneficis en salut que comporta la seva implantació generalitzada.

És per això que apunten, una vegada més, que "la salut no té o no hauria de tenir preu, però per a les administracions públiques sí que en té, encara que suposi posar en perill la seguretat assistencial als centres escolars", afegeixen.

Davant el "desinterès i passivitat de les administracions públiques", el sindicat ha decidit