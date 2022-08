Arxiu - Microsoft crearà a Barcelona un hub d'ID centrat en models d'intel·ligència artificial

Domingos és doctor en ciències de la computació per la Universitat d'Irvine (Califòrnia) i professor emèrit per la Universitat de Washington ia més és dels pocs que gosen parlar d'un perill creixent i silenciós: la politització de la tecnologia.

La figura del portuguès Domingos exemplifica el que es cou dins del sector de la intel·ligència artificial i on les 'big tech' fa anys que inverteixen milers de milions per desenvolupar els algorismes més avançats.

En paraules de Domingos autor de l'"Algorisme mestre" avisa que "cada vegada més enginyers i especialistes en ètica adverteixen: cal evitar que la lA se'ns vagi de les mans. Perquè són ximpleries de gent que només vol empènyer la seva agenda ideològica i la seva 'wokisme'.



La preocupació pels riscos de la IA va captar fa poc l?atenció mundial quan un enginyer de Google, Blake Lemoine, va assegurar que un dels programes de la companyia, LaMDA, tenia sentiments humans. LaMDA va sorgir fa cinc anys i és un xatbot, un programa que imita com les persones s'expressen per escrit i la seva feina és mantenir una conversa amb tu. La manera com aprèn és analitzant quantitats massives de text, per exemple, tota la web. Llegeix el que hi ha a internet i aprèn a predir el proper que diràs, gràcies a les xarxes neuronals i les grans quantitats de dades que hi ha. Sembla que ara "és possible fer-ho de manera força fiable. Aquesta tecnologia és la que utilitza Google al seu cercador per entendre el que dius i servir-te millors resultats ”.

Però al final, per a Diumenges moltes d'aquestes xarxes neuronals tenen molt poc a veure amb com funciona el nostre cervell. LaMDA i GPT-3, un sistema similar, només emmagatzemen bilions de peces de text. Quan converses amb ells, usen similituds entre el text que reben i el que tenen emmagatzemat i componen alguna cosa.Això no és pensar.És més el que fan els lloros, que només repeteixen.Però la pregunta clau és, quan podrem assegurar que un daquests programes pensa?Com podem construir un sistema que ens convenci de veritat que té sentiments? No tenim una resposta per a això, ningú sap què és el que fa que alguna cosa senti”.

Per a l'expert “la tecnologia evolucionarà durant la propera dècada fins al punt que podrà enganyar la majoria de persones sobre si és conscient o no. En aquest punt, el que passarà és que començarem a tractar la IA com si ho fos. Hi haurà algun investigador que dirà, no, no ho és, però a ningú no li importarà”.

L'objectiu de la IA no és imitar els humans. En alguns casos potser sí, però en general el seu objectiu és fer-ho millor que els humans. En paraules de Domingos “els especialistes en ètica es diuen a si mateixos investigadors, però no ho són. Per això critico el que fan, perquè situen la seva ideologia i inclinacions polítiques com si fos investigació, però no ho és. És política disfressada de investigació Sóc un gran creient de l'ètica a la IA, però el problema de tots aquests especialistes en ètica és que diuen: "Si em critiques, si critiques la meva ideologia disfressada d'ètica, llavors és que estàs contra l'ètica". una xorrada.El camp de l'ètica aplicada a IA existeix des dels inicis, des dels cinquanta.El problema és que durant els últims 10 anys ha estat presa per tots aquests 'wokes' que creuen que l'ètica és només el que fan ells i qualsevol que no estigui d'acord està contra l'ètica. No podem tenir el camp de la IA segrestat per aquest petit conjunt de persones amb una visió tan estreta i equivocada del món” .

I acaba dient “sóc de Portugal, vaig néixer durant la revolució, vaig conèixer el feixisme, el comunisme, ho vaig conèixer tot i odio els extremismes. Durant els anys de Bush, em preocupava que ens estàvem anant massa a la dreta. Però ara és el contrari . A la meva professió, al camp acadèmic, a la meva ciutat, no veig a la dreta per enlloc, només veig esquerra o extrema esquerra, i per això lluito contra els dimonis que veig" .