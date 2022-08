S'activaran els avisos de temperatures màximes altes a Girona i àrees d'Andalusia oriental

Deu províncies estaran aquest dilluns en alerta per xàfecs i tempestes localment fortes a l'interior del centre, nord i nord-est peninsular. A més, s'activaran els avisos temperatures màximes altes a Girona i àrees d'Andalusia oriental.

A tota la Península predominarà una situació inestable i S'esperen intervals de núvols mitjans i alts i nuvolositat d'evolució en àmplies zones de l'interior del centre, nord i nord-est, amb xàfecs i tempestes que poden ser localment forts.

Les tempestes es produirien a primeres hores en un entorn ampli de l'oest del sistema Central, desplaçant-se al llarg del dia cap al nord i al nord-est.

Per aquest motiu Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de Navarra, País Basc, La Rioja i Comunitat Valenciana estaran en avís per forts xàfecs i tempestes.

Aquestes tempestes no s'esperen a Galícia, però podrien afectar amb menys intensitat el litoral cantàbric, així com àrees muntanyoses del sud-est peninsular. Hi haurà abundants núvols baixos al litoral gallec i, durant la matinada i el matí, a l'oest d'Andalusia i al sud d'Extremadura.

A l'àrea mediterrània, estarà en general poc ennuvolat o amb alguns núvols alts ia les Canàries, intervals de núvols baixos al nord al principi i alguns intervals de núvols mitjans i alts després a tot l'arxipèlag.

Les temperatures màximes pujaran a l'àrea mediterrània i les Canàries, i baixaran a la resta del país. S'espera que superin els 35 graus al Guadalquivir, l'extrem nord-est de Catalunya i les àrees d'Andalusia oriental. Les mínimes baixaran al terç oest peninsular i tendiran a pujar a Balears i la resta de la Península. Canviaran poc a les Canàries.

Els vents seran fluixos en general a la Península, encara que amb cops forts o molt forts en zones de tempesta.