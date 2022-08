Aixecament de barreres al peatge de l'AP-7 a la Roca del Vallès. Foto: Europa Press

Els peatges a les autopistes de Catalunya formaven part del paisatge, com les àrees de servei i les sortides. Però l?any passat tot va canviar. El proper 1 de setembre es compleix un any des que les principals vies del territori deixessin de ser de pagament, després d'acabar la concessió que existia durant dècades.

L'AP-7, l'AP-2 i la C-33, entre d'altres, van aixecar les barreres. Més de 500 quilòmetres d'autopistes han passat a ser gratuïtes, de manera que actualment queden uns 130 quilòmetres (a la C-32 Sud ia la C-16) en què cal seguir pagant peatges per circular, vies que són de la Generalitat.

PREOCUPACIÓ PER L'AP-7

Una, l'AP-7, és una de les vies que més preocupa. És la que reflecteix una xifra més gran d'accidents amb víctimes mortals (19 morts fins al 31 de juliol), gairebé el 20% del total i un 137,5% més en relació amb el mateix període del 2019, abans de la pandèmia.

Una de les solucions que estudia el Servei Català de Trànsit és reduir la velocitat màxima a 110 quilòmetres per hora (actualment és de 120), cosa que faria més fàcil respectar les distàncies de seguretat, factor que causa la majoria d'accidents. Això, no obstant, no convenç el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).

Vehicles circulant per l'AP-7. Foto: Europa Press

El Govern també estudia invertir uns 1.050 milions d'euros (conjuntament amb actuacions a l'AP-2) per fer una quarantena d'actuacions amb què, entre altres coses, es construiran 223,8 quilòmetres de nous carrils nous, 160 dels quins ja estan programats.

MOLT MÉS VOLUM DE TRÀNSIT

Una de les derivades de la gratuïtat de la circulació és que ha augmentat el nombre de vehicles que hi circulen. En el cas de l'AP-2 s'ha doblat, mentre que a l'AP-7 la pujada és del 40%.

Però no només ha augmentat la circulació a les autopistes, sinó que també hi ha més cotxe a carreteres com la C-32 i la C-33. La Generalitat té previst publicar les dades actualitzades el dijous 1 de setembre, quan fa 1 any de l'aixecament de les barreres.

ON QUEDEN PEATGES?

D'aquesta manera, encara queden alguns punts on cal “passar per caixa” per poder continuar circulant. Són:

-C-16 al seu pas pels Túnels de Vallvidrera (la concessió dels quals no finalitza fins al 2037).

-C-16 ( autopista de Montserrat), de Sant Cugat a Manresa (concessió fins al 2039).

-C-16 al seu pas pels Túnels del Cadí (concessió fins al 2037).

-C-32 (autopista Pau Casals) , de Castelldefels al Vendrell (concessió fins al 2039).