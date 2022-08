Medicaments. Foto: Europa Press

Durant els primers sis mesos d'aquest any, Espanya ha marcat una xifra rècord. Entre el gener i el juny, aquests productes van generar uns ingressos de prop de 12.500 milions d'euros, una xifra que representa una pujada del 60,2% respecte al mateix període de l'any passat. Només els vehicles de motor i el petroli i els seus derivats han significat una font d'ingressos més gran pel que fa a les exportacions.

També s'ha registrat un canvi de tendència respecte a la comparació entre importacions i exportacions. I és que entre el gener i el juny de l'any passat el resultat van ser 2.000 milions en negatiu (hi va haver més importacions que exportacions), el mateix període d'aquest any el resultat és de 546,9 milions d'euros a favor.

El gir ho explica, en part, que diverses companyies espanyoles han treballat a fabricar alguna de les parts del procés de les vacunes contra el coronavirus. Així, les xifres actuals converteixen el medicament en un dels principals productes que exporta Espanya.

El futur passa, doncs, per una capacitat més gran de fabricació. El pla de reindustrialització que les companyies farmacèutiques van començar a teixir el 2021 ja té totes les xifres clares. Dels 500 milions que es van anunciar en un primer moment, es va passar a una mica més de 1.000 a finals d'abril per acabar superant els 1.700 milions d'euros, més del triple previst inicialment.

Foto: Getty

"En la major part dels casos parlem de medicaments madurs, amb molts anys al mercat i que ja no tenen protecció de patent, però que segueixen sent els indicats per combatre certs símptomes o malalties", expliquen a El Economista des de Farmaindustria .

CLAU PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

De fet, el portal Farmaindustria considera que les exportacions són una "palanca" per a la reactivació econòmica d'Espanya. També pot ser una alternativa a un model econòmic que, al nostre país, està molt basat en el turisme, i que veu en aquest sector una enorme font d'ingressos potencial.

Aquesta xifra de pujada del 60,2% consolida la tendència a l'alça del sector a Espanya segons les dades del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Any rere any, les dades han anat millorant (a principis del 2018 l'augment va ser del 9% respecte de l'any anterior), gràcies a l'increment de vendes de fàrmacs a Suïssa, Irlanda, Bèlgica, el Regne Unit, el Canadà i l'Orient Mitjà.