La Guàrdia Civil deté un toxicòman reincident violent a l'Alcúdia per tres robatoris amb violència i dos furts - GUÀRDIA CIVIL

La reforma del Codi Penal que preveu penes de presó de fins a 18 mesos per a petits furts en cas de reincidència ha entrat aquest dilluns en vigor. Va ser aprovada per les Corts fa un mes gràcies a una esmena impulsada pel PDeCat , i pactada amb el PSOE , que es va introduir al projecte de Llei Orgànica per facilitar l'accés a la informació financera.

Segons la seva redacció al BOE, de 29 de juliol, es modifica l'article 234, apartat 2, per donar "una resposta adequada als casos de multireincidència" . S'explica que la reforma resulta "necessària" perquè, si bé la regulació anterior ja preveia una modalitat agreujada per a la reincidència en el furt, segons doctrina del Suprem, això anava destinat per castigar els furts que superessin els 400 euros.

Aquesta interpretació del Suprem --s'indica al BOE-- suposava de fet que els delictes lleus de furt que es cometen de manera multireincident "no comptin amb una resposta penal suficient, malgrat que són delictes que estan sent objecte d'una creixent preocupació per afectar directament no només el turisme, el comerç i l'economia en general, sinó també la pròpia seguretat dels ciutadans".

Amb la reforma que entra en vigor avui, es poden sancionar més greument els casos de furts lleus no superiors a 400 euros quan es produeixen de forma multireincident.

EVITAR DESPROPORCIÓ



El BOE recull que per evitar el salt desproporcionat de pena criticat pel Tribunal Suprem, s'opta per augmentar la pena d'aquests delictes de furt lleu però sense arribar a la pena de presó del tipus agreujat de l'article 235.1 del Codi Penal.

Així, en casos de furt lleu o inferiors a 400 euros s'augmenta la pena sempre que l'autor sigui multireincident i la quantia total del sostret, incloent-hi els delictes de furt comesos amb anterioritat, excedeixi els 400 euros.

En aquest cas, la pena que s'imposa no és la del tipus agreujat, sinó la bàsica, que és presó de 6 a 18 mesos. " D'aquesta manera, s'aconsegueix donar als casos de multireincidència una resposta penal més dissuasòria i ajustada a la gravetat de la conducta, sense incórrer en un increment desproporcionat de la pena ", apunta l'epígraf del BOE.

MESURA RECLAMADA PER COMERÇ I RESTAURACIÓ



Quan l'esmena va tirar endavant al Congrés, el maig d'aquest any, des del PDeCAT van assenyalar que aquesta modificació ja havia estat "promesa" per diversos ministres de Justícia i de l'Interior perquè "té un alt impacte al sector del comerç, la restauració , el turisme i en la seguretat de tots els ciutadans".

Al seu parer, el canvi legal permetrà "augmentar la capacitat intimidatòria i dissuasòria del Codi Penal" i "dotarà les administracions de més eines per lluitar contra la multireincidència en petits furts".

"Un pot tenir la sensació que les persones que cometen aquests furts els detenen avui i surten demà al carrer, i continuen amb aquesta activitat gairebé com a 'modus vivendi'", va dir llavors el diputat Genís Boadella, responsable d'assumptes de Justícia del PDeCAT.