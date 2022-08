Les activitats extraescolars es veuen afectades. Foto: Fundesplai

Una de les conseqüències de la crisi és que les famílies es veuen obligades a fer el que és impossible per quadrar els números mensuals. Ajustaments, retallades ... són paraules que cada vegada més sonen a les cases, no només a les empreses o als governs. D'aquesta manera, Càritas Diocesana de Barcelona ha alertat que la meitat de les famílies amb fills a càrrec que viuen a l' àrea metropolitana de Barcelona han reduït la despesa en lleure per motius econòmics .

"Durant l'últim any, una de cada dues famílies amb nens que viuen a Barcelona o municipis del voltant s'han vist obligades a reduir les activitats de lleure per motius econòmics", explica Míriam Feu , responsable d' anàlisi social de Càritas .

De la mateixa manera, a l'últim informe FOESSA elaborat per Càritas s'apunta que el 40% de les famílies amb nens i adolescents viuen en exclusió social, i que la xifra puja fins al 50% en el cas de les famílies monoparentals .

Feu va més enllà i apunta que "el 20% de les llars amb nens i adolescents ateses per Càritas viuen sense cap ingrés. En aquest context, les activitats d'oci i esportives són més necessàries que mai perquè els nens i adolescents puguin gaudir-ne un temps de qualitat on desenvolupar les seves habilitats”. En aquest sentit, des de l'ONG asseguren que moltes famílies els demanen que facin arribar a les administracions la necessitat d'impulsar activitats, com ara extraescolars, sense cost per als que tenen menys recursos .

AJUDEN A MILLORAR LES NOTES I REFORÇEN EL BENESTAR EMOCIONAL

"L' oci educatiu i les activitats extraescolars són una part fonamental de l'educació dels nens i adolescents , ja que formen part de la seva trajectòria vital i tenen un impacte molt positiu en el rendiment acadèmic, el benestar emocional i l'adquisició d'habilitats socials " , afegeix Mireia Milian, responsable del programa de famílies i infància de la delegació barcelonina de Càritas.

Foto: Càritas

La investigació a l'àmbit educatiu apunta que, per als alumnes més vulnerables, participar en determinades activitats extraescolars equival al guany de dos mesos i mig de procés acadèmic en un curs escolar ordinari. En el cas dels nens que viuen situacions de vulnerabilitat social és també un element d'integració , atès que facilita espais de socialització i es converteix en un element facilitador de la cohesió social als barris .

'CAP NEN SENSE ESTIU'

Aquest estiu, més de 400 nens i joves atesos per Càritas estan participant en diferents activitats de lleure, aprofitant les vacances escolars. Són beneficiaris de la campanya Cap nen sense estiu , una iniciativa que vol que les persones més joves puguin gaudir de l'esport i el lleure, independentment de la seva situació econòmica .

Per això, Càritas compta amb el suport de 23 clubs esportius i centres d'oci (com el CN Barcelona, la Unificació Llefià de Badalona, el Reial Club de Tennis Barcelona, el Club Atlètic Masnou i el Torribera complex esportiu de Santa Coloma, entre d'altres ) , que cedeixen gratuïtament places perquè aquests joves puguin participar als seus campus d'estiu. Igualment, diferents projectes de Càritas, dedicats a l'atenció de les famílies amb nens i adolescents, modifiquen la seva activitat, adaptant-la a les necessitats dels més petits durant els mesos d'estiu.

Però la campanya de Càritas va més enllà i s'han proposat recaptar 20.000 euros per a les activitats extraescolars, i la xifra, avui dia, ronda els 12.000 .