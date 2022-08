Arxiu - Logo de la xarxa social Twitter

Twitter ha experimentat problemes aquest dilluns que han impedit als usuaris fer servir la xarxa social a la versió web amb normalitat durant més de cinc hores, una caiguda del servei que s'ha estès també a eines complementàries com TweetDeck.

Així ho han denunciat milers d'usuaris i després ho ha confirmat la mateixa xarxa social, que ha confessat que Twitter estava patint falles al seu servei web, malgrat que la plataforma sí que funcionava en l'aplicació mòbil.

" És possible que Twitter no funcioni com s'esperava per a alguns de vostès a la web. Ho estem investigant perquè puguis tornar a veure els teus tuits" , ha dit el compte de suport informàtic de la xarxa social dilluns a última hora.

La versió web donava problemes en intentar entrar a la pàgina principal o fer qualsevol cerca. "Una cosa va sortir malament. Intenta recarregar", és el missatge que apareixia.

Els problemes han començat dilluns a les 23.00 hores i des de llavors s'han registrat milers d'informes de problemes al lloc web a països europeus com Espanya, el Regne Unit, Alemanya, França o Finlàndia, a més de ciutats nord-americanes com Nova York, Chicago o Atlanta, segons ha informat 'The Independent'.

Dimarts a prop de les 4.00 hores, Twitter ha anunciat el restabliment del servei web : "Hem arreglat això i Twitter per a la web ara hauria de tornar a la normalitat. Gràcies per seguir amb nosaltres!".