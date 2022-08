Arxiu - Vista del penyal de Gibraltar - EUROPA PRESS - Arxiu

El vaixell graneler Os 35 està semienfonsat davant de Gibraltar després de col·lisionar amb un altre vaixell, Adam LNG, quan el primer estava maniobrant per sortir de la Badia, segons ha informat el Govern de Gibraltar, que dóna per controlada la situació després, entre altres mesures , desplegar barreres de forma preventiva per actuar en cas de vessament de combustible.

L´Autoritat Portuària de Gibraltar està tractant l´incident. Concretament, va dirigir el vaixell OS 35 cap al costat est del Penyal per poder-lo varar i així intentar minimitzar el possible risc que s'enfonsés, a més d'assegurar la vida dels mariners a bord.

L'OS 35 és un graneler abanderat a Tuvalu i actualment està carregat amb barres d'acer, segons el Govern de Gibraltar . L'Adam LNG és un metaner de LNG, abanderat a les Illes Marshall.

El vaixell es troba actualment encallat davant de Catalan Bay i hi ha operaris a bord del vaixell. També s'han desplegat remolcadors i 400 metres de barrera de protecció dins d'unes maniobres on s'ha informat la Capitania Marítima d'Algesires per donar una resposta coordinada. Les autoritats estudien el desplegament d'actius de Salvament Marítim.

Totes les operacions portuàries van ser suspeses durant les etapes inicials de les operacions, aproximadament durant quatre hores. El port de Gibraltar ja ha obert completament la seva activitat.