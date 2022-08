L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha alertat de la presència de sulfits no declarats a l'etiquetatge de mostassa de la marca Prima , segons recull Facua - Consumidors en Acció

Mostassa de la marca Prima - FACUA

En concret, està afectat el lot LOT 2252 del producte Mostassa Original, amb data de consum preferent de setembre del 2023 i codi de barres 8410118041574.

Aquesta alerta ha estat traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) i ha estat remesa a la resta de comunitats autònomes mitjançant aquesta mateixa xarxa a fi que verifiquin la retirada del producte afectat dels canals de comercialització.

Com a mesura de precaució, l'Agència recomana a les persones al·lèrgiques als sulfits que puguin tenir el producte a casa que s'abstinguin de consumir-lo . L´Aesan assenyala que el consum d´aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.