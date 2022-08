Plantilla amb relleu per a la confecció del mapa físic d'Espanya accessible ONCE / @EP

El Grup Social ONCE ha renovat i rellançat mapes polítics i físics accessibles per a persones cegues i amb discapacitat visual, que es poden imprimir amb relleu per ser explorats amb els dits, a més d'incorporar colors d'alts contrastos, llegenda simplificada de lletres per a les províncies i més grans o línies gruixudes per delimitar les províncies.

Per exemple, s'ha llançat el mapa polític d'Espanya, amb les comunitats, les capitals i les províncies, de descàrrega lliure i gratuïta, llest per a impressió bàsic en tinta o relleu.

Això ha estat possible gràcies al treball del Servei Bibliogràfic de l'ONCE, que ha reeditat i imprès en relleu ia tot detall més de 200 nous mapes físics d'Espanya per enviar centres educatius de tot el país i seguir fomentant l'educació integrada i donar encara més facilitats als més de 7.000 estudiants que atenen l'ONCE.

Com en cursos anteriors, el Grup Social ONCE disposa de materials adaptats de tota mena i per a les diferents discapacitats, per facilitar així l' ensenyament integrat a tots els col·legis del país.

Això ha afavorit que, juntament amb la Comissió Braille Espanyola, es creïn eines didàctiques útils per a les persones amb ceguesa total però també per als estudiants sense discapacitat, fomentant així una aula diversa i on es comparteixen els materials en igualtat.